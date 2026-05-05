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Filtran jersey de México para los calentamientos del Mundial

La nueva indumentaria presentaría un diseño con figuras geométricas formadas por líneas en distintos tonos de verde, con el escudo colocado al centro del pecho

  • 05
  • Mayo
    2026

La Selección Mexicana busca destacar en el Mundial 2026, y para ello podría estrenar un jersey especial previo a cada partido, destinado a los calentamientos.

De acuerdo con el sitio Footy Headlines, esta nueva indumentaria presentará un diseño con figuras geométricas formadas por líneas en distintos tonos de verde, con el escudo colocado al centro del pecho.

adidas 2026 world cup pre match kit (4).jpg

Las mangas, por su parte, tendrían un verde más intenso, mientras que en la parte superior del pecho aparecería el logotipo de Adidas, marca encargada de vestir al combinado nacional.

Hasta el momento, no se ha revelado una fecha oficial para el lanzamiento de esta camiseta.

adidas 2026 world cup pre match kit (5).jpg

Actualmente, el Tri cuenta con dos uniformes oficiales para la Copa del Mundo.

El primero, de local, está inspirado en el diseño utilizado en el Mundial de 1998, mientras que el segundo es completamente blanco, con detalles en verde y rojo en cuello, mangas y hombros.


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