Filtran jersey de México para los calentamientos del Mundial

La Selección Mexicana busca destacar en el Mundial 2026, y para ello podría estrenar un jersey especial previo a cada partido, destinado a los calentamientos.

De acuerdo con el sitio Footy Headlines, esta nueva indumentaria presentará un diseño con figuras geométricas formadas por líneas en distintos tonos de verde, con el escudo colocado al centro del pecho.

Las mangas, por su parte, tendrían un verde más intenso, mientras que en la parte superior del pecho aparecería el logotipo de Adidas, marca encargada de vestir al combinado nacional.

Hasta el momento, no se ha revelado una fecha oficial para el lanzamiento de esta camiseta.

Actualmente, el Tri cuenta con dos uniformes oficiales para la Copa del Mundo.

El primero, de local, está inspirado en el diseño utilizado en el Mundial de 1998, mientras que el segundo es completamente blanco, con detalles en verde y rojo en cuello, mangas y hombros.

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