Doble ‘rugido’ de Tigres de la UANL, en basquetbol

El equipo varonil de basquetbol de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León firmó un fin de semana positivo al conseguir dos triunfos en la más reciente jornada de la División I de la Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE), ambos encuentros celebrados en el gimnasio Luis Eugenio Todd.

En el primer compromiso, disputado el viernes pasado, los felinos se midieron a los Zorros del Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Cetys), campus Mexicali, en un duelo parejo durante la primera mitad. Tras dos cuartos cerrados, Zorros se fue al descanso con ligera ventaja de 42-41.

La quinteta inicial de la UANL estuvo conformada por Julio Rodríguez, Karol Cruz, Julio César Rodríguez, Patricio Ugalde y Mauricio Carrasco, bajo la dirección del coach Jonathan Banda. Por Cetys iniciaron Alan Almirudis, Mario Alatorre, Enrique Ortiz, Carrillo Hassiel y Rodrigo Franco, dirigidos por Víctor Cruz.

El encuentro se mantuvo igualado en el arranque del tercer periodo, con empate a 49 puntos; sin embargo, Tigres logró despegarse para cerrar el cuarto con ventaja de 58-53. En el último periodo, el conjunto universitario mantuvo el control del juego, aunque el cierre fue ríspido, con constantes contactos y disputas por el balón. Finalmente, la UANL se llevó la victoria por marcador de 77-68.

Carrillo Hassiel fue el jugador más destacado por Cetys, con 25 puntos y 33:56 minutos en la duela. Por Tigres, Julio Rodríguez y Mauricio Carrasco aportaron 13 unidades cada uno, mientras que Julio César Rodríguez y Andrew Ramón sumaron 12 puntos.

Para el segundo encuentro, celebrado el sábado anterior, Tigres recibió a los Borregos del Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara. El equipo local dominó los primeros tres periodos y llegó a tener ventajas de hasta 15 puntos al cierre del tercer cuarto.

En el último periodo, faltas técnicas por reclamaciones —incluidas sanciones al coach Jonathan Banda— permitieron a los tapatíos acercarse en el marcador mediante tiros libres. A tres minutos del final, la pizarra marcaba 86-80 a favor de Tigres, aunque los Borregos no lograron concretar sus intentos desde la línea de tres puntos para revertir el resultado.

La UANL inició con Julio Rodríguez, Karol Cruz, Julio César Rodríguez, Mauricio Carrasco y René Ramos. Por el Tec Guadalajara, Bernardo Silvia mandó a la duela a Christian Alcalá, Juan Córdoba, Tlacaelel Unzueta, Leonardo Hernández y Albert Mendoza.

Julio Rodríguez encabezó la ofensiva felina con 21 puntos, seguido por Jesús Ortega, con 19. Por los Borregos Guadalajara, Juan Córdoba anotó 18 unidades y Leonardo Hernández añadió 16. El encuentro concluyó con triunfo de Tigres por 95-84.

Así finalizaron cuarto por cuarto en cada juego de baloncesto:

JUEGO 1

Primer cuarto

UANL 20

Cetys 23

Segundo cuarto

UANL 41

Cetys 42

Tercer cuarto

UANL 58

Cetys 53

Cuarto cuarto

UANL 77

Cetys 68

JUEGO 2

Primer cuarto

UANL 27

TEC 20

Segundo cuarto

UANL 52

TEC 42

Tercer cuarto

UANL 77

TEC 62

Cuarto cuarto

UANL 95

TEC 84

