Escena

Vicente Fernández jr se convierte en papá a los 62 años de edad

La llegada de la bebé fue confirmada por la pareja a través de redes sociales, donde compartieron mensajes de agradecimiento y las primeras imágenes familiares

  • 08
  • Febrero
    2026

Vicente Fernández Jr. se convirtió nuevamente en papá tras el nacimiento de su hija Isabella, fruto de su matrimonio con Mariana González. El nacimiento ocurrió a inicios de febrero de 2026 en un hospital privado de Zapopan, Jalisco, marcando una nueva etapa para la familia Fernández.

El nacimiento de Isabella Fernández

La llegada de la bebé fue confirmada por la pareja a través de redes sociales, donde compartieron mensajes de agradecimiento y las primeras imágenes familiares. Isabella es la primera hija en común de Vicente Fernández Jr. y Mariana González, y su nacimiento generó una amplia reacción entre seguidores y medios del espectáculo.

Vicente Fernández Jr. se convierte en papá a los 62 años

El cantante y empresario se convirtió en padre nuevamente a los 61–62 años, sumando así cinco hijos. Cuatro de ellos son de una relación anterior, mientras que este nacimiento representa su primera hija junto a su actual esposa.

El embarazo fue anunciado públicamente en agosto de 2025. Posteriormente, la pareja reveló que el proceso fue posible gracias a un tratamiento de fertilidad, ya que Fernández Jr. se había sometido a una vasectomía años atrás.

Celebración familiar y nueva etapa

Antes del nacimiento, la familia celebró un baby shower en el rancho Los Tres Potrillos, un lugar emblemático para la dinastía Fernández. El evento reunió a familiares cercanos y marcó uno de los momentos más emotivos de la espera.

Tras la llegada de Isabella, Vicente Fernández Jr. y Mariana González agradecieron las muestras de cariño recibidas, destacando que la bebé representa una nueva etapa familiar y un momento significativo dentro de una de las familias más reconocidas de la música mexicana.  


