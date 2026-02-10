Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
HA_2_Pn_HS_Ws_A_Aid_L9_805e04e518
Deportes

Tigres golea 4-1 al Forge FC y espera rival en la 'Conca'

Con doblete del 'Búfalo' y goles de Ángel Correa y Joaquín, Tigres venció 4-1 al Forge FC, mostrando su superioridad en la vuelta de la primera fase del torneo

  • 10
  • Febrero
    2026

Bien dicen que lo bueno tarda en llegar, y esta noche, los Tigres tardaron en mostrar su superioridad, pero lo hicieron.

La noche de este martes, el Estadio Universitario recibió el juego de vuelta de la primera fase de la Concacaf Champions Cup 2026 entre Tigres y el Forge FC, en donde el conjunto felino ganó, goleó y gustó 4-1 al equipo canadiense.

Fue el debutante Rodrigo "El Búfalo" Aguirre quien a los 21 minutos anotó el que abría la lata tras un recentro de cabeza de Fernando Gorriarán después de un tiro de esquina.

Desde ese momento, Tigres durmió el juego y las llegadas de peligro se redujeron a intentos no muy claros.

En el segundo tiempo, Rodrigo "el amigo del gol" Aguirre volvió a hacerse presente en el marcador al minuto 70 tras una muy buena conducción desde casi media cancha; llegó al área grande y definió al ángulo superior del segundo poste para hacer el 2-0.

Tras esta anotación, el Forge FC buscó despertar y al 76 consiguió un penal, después de que un tiro pegara en el brazo de Marcelo Flores, el cual no desaprovecharon y pusieron el 2-1 momentáneo.

Sin embargo, este tanto sirvió para despertar a Tigres, pues en menos de cinco minutos, Ángel Correa, desde los límites del área grande, a pase de Marcelo Flores, marcaba el 3-1 que parecía definitivo.

Ya con un Forge FC totalmente entregado y con la única intención de que no le llenaran más la canasta, el equipo de San Nicolás de los Garza redondeó una noche que, pese a no haber sido espectacular de inicio a fin, dominaron en la mayoría del partido, con un gol de Joaquín en un tiro de esquina.

Con este resultado, Tigres llegó a los 45 partidos sin derrotas contra equipos extranjeros cuando se juega en "El Volcán", con un registro de 32 victorias y 13 empates, en los cuales ha marcado 106 goles a favor y solo ha recibido 36, para una diferencia de goles positiva de +70.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26042062898990_aebc0648a3
Trump se reúne con Netanyahu; prioriza acuerdo nuclear con Irán
AP_26041702978269_0b5ac419a6
MLB: Justin Verlander regresa a Detroit por una temporada
Whats_App_Image_2026_02_11_at_1_09_57_AM_dd62f50708
Doble ‘rugido’ de Tigres de la UANL, en basquetbol
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_11_at_8_07_03_PM_d363bd0f96
Realiza alcalde de Victoria jornada del Día del Pueblo
IMG_8229_1686256f2f
Preparan acto por 20 años de Pasta de Conchos con Sheinbaum
IMG_8224_f0043c948d
Manolo Jiménez atribuye brote de sarampión a omisiones federales
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
fuerza_aerea_mexicana_nuevo_leon_86146fbad5
Base Aérea N° 14 en NL celebra 111 años de Fuerza Aérea Mexicana
publicidad
×