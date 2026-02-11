Podcast
Deportes

Rayados, con Domènec Torrent… ¡No saben remontar!

En 18 juegos oficiales, Monterrey ha estado abajo 1-0 en el marcador y no muestra capacidad de reacción para “darle la vuelta a la tortilla”.

  • 11
  • Febrero
    2026

En la era del director técnico español, Domènec Torrent, Rayados no tiene capacidad de reacción en partidos oficiales, ya que tiende a no remontar cada vez que está abajo 1-0 en el marcador.

Esto le ha acontecido al Monterrey en juegos de Liga MX (fase regular y Liguilla), Copa de Campeones de la Concacaf y Leagues Cup.

Este escenario se ha presentado en 18 encuentros, y en 15 de ellos La Pandilla no se levanta, al grado de registrar 10 derrotas y cinco empates, sin victorias.

Sólo en tres de estos cotejos los albiazules han logrado “darle la vuelta a la tortilla”.

Con este antecedente negativo, La Pandilla recibe este miércoles al Xelajú de Guatemala en la batalla de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

La ida quedó 1-1 el miércoles pasado en el Estadio Mario Camposeco, en territorio guatemalteco… en duelo que iba ganando 1-0 el Xelajú, y en el cual los regios no lograron remontar, pese al golazo de Jesús Manuel “Tecatito” Corona.

Ficha

Fútbol
Copa de Campeones de la Concacaf 2026
Primera ronda
Juego de vuelta
Rayados vs. Xelajú
(Marcador global: 1-1)
‘Gigante de acero’
21:00 horas - Hoy
Fox One

Enterado

Estos son los juegos oficiales de Rayados, en la era del director técnico español Domenec Torrent, en los cuales ha estado abajo 1-0 en el marcador… y no logra remontar:  

Mundial de Clubes 2025, octavos de final Borussia Dortmund 2-1 Rayados
Leagues Cup 2025, Jornada 1: Rayados 2-3 Cincinnati
Leagues Cup 2025, Jornada 2: Rayados 1-1 Nueva York Red Bull
Leagues Cup 2025, Jornada 3: Rayados 0-2 Charlotte FC
Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 1: Pachuca 3-0 Rayados
Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 12: Xolos 2-2 Rayados
Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 13: Rayados 1-1 Pumas
Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 15: Cruz Azul 2-0 Rayados
Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 17: Chivas 4-2 Rayados
Torneo Apertura 2025 Liga MX, Vuelta Cuartos: América 2-1 Rayados
Torneo Apertura 2025 Liga MX, Vuelta Semifinal: Toluca 3-2 Rayados
Torneo Clausura 2026 Liga MX, Jornada 1: Toluca 1-0 Rayados
Torneo Clausura 2026 Liga MX, Jornada 4: Rayados 2-2 Xolos
Torneo Clausura 2026 Liga MX, Jornada 5: América 1-0 Rayados
Concachampions 2026    Ida, Primera Ronda: Xelajú 1-1 Rayados

Y solamente en estos sí logró “darle la vuelta a la tortilla”:

Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 3: Rayados 3-1 Atlas
Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 5: Rayados 3-2 Mazatlán
Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 7: Puebla 2-4 Rayados


