Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_10_at_11_44_30_PM_81681e309d
Finanzas

Empresas globales elevan su apuesta por México

Las transacciones de M&A en el país crecieron un 39% en 2025; destacan compras de Cox a Iberdrola y de GE Vernova en Prolec por nearshoring

  • 11
  • Febrero
    2026

Las empresas a nivel global están apostando su expansión a México.

El objetivo es diversificar cadenas de suministro, reducir riesgos geopolíticos y aprovechar su cercanía con Estados Unidos, destacó esta mañana la consultoría Seale & Associates, firma especializada en fusiones y adquisiciones entre las empresas. 

A muestra está que en 2025, el valor total de las transacciones anunciadas en México fue de $21,251 millones de dólares, un incremento anual de 39 por ciento. 

“En los últimos años, México ha fortalecido su posición como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, impulsado por costos manufactureros más competitivos, menores tiempos logísticos y una creciente ola de inversión extranjera en sectores como manufactura, energía e infraestructura”, destacó al respecto Sergio García del Bosque, socio-director de la firma durante la presentación de su reporte anual de fusiones y adquisiciones de las empresas en 2025. 

Como referencia, dijo que en julio de 2025, la empresa española Cox (conocida como Cox Energy) acordó la adquisición de la mayor parte de los activos de generación de energía de Iberdrola en México por un valor aproximado de $4,200 millones de dólares. 

La compra incluye 15 centrales de generación eléctrica (ciclo combinado, eólica y solar) que suman una capacidad instalada de 2,600 megavatios. 

Por su parte, GE Vernova anunció en octubre de 2025 que adquirirá 50% de la participación en Prolec GE (su coinversión o joint venture con la empresa regiomontana Xignux) por $5,275 millones de dólares. 

A través de este movimiento, Prolec, una empresa con sede en Monterrey, enfocada en la fabricación de transformadores, será propiedad total de GE Vernova.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_11_53_48_PM_036502de0d
Prevén creación de 10,000 empleos manufactureros en NL en 2026
samuel_garcia_ventajas_inversion_camara_comercio_ny_219b87681b
Samuel García promueve inversión frente Cámara de Comercio en EUA
gas_licuado_barco_6716a3b7f0
Venezuela exporta primer cargamento de gas licuado de petróleo
publicidad

Últimas Noticias

20260213_05_marianardz_campana_quemaduras_02_a139010417
Aplaude Mariana Rodríguez campaña de atención a niños quemados
Whats_App_Image_2026_02_13_at_5_48_55_PM_e38a52bb23
'Unirán' estadios de Tigres y Rayados con una gran carrera
Sunderland_6201244fdf
Sunderland de Inglaterra lanza colección inspirada en México
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
Whats_App_Image_2026_02_12_at_3_45_23_PM_a300f30b5c
Garantiza San Pedro recursos para sus 181 colonias
publicidad
×