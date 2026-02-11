Empresas globales elevan su apuesta por México

Las empresas a nivel global están apostando su expansión a México.

El objetivo es diversificar cadenas de suministro, reducir riesgos geopolíticos y aprovechar su cercanía con Estados Unidos, destacó esta mañana la consultoría Seale & Associates, firma especializada en fusiones y adquisiciones entre las empresas.

A muestra está que en 2025, el valor total de las transacciones anunciadas en México fue de $21,251 millones de dólares, un incremento anual de 39 por ciento.

“En los últimos años, México ha fortalecido su posición como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, impulsado por costos manufactureros más competitivos, menores tiempos logísticos y una creciente ola de inversión extranjera en sectores como manufactura, energía e infraestructura”, destacó al respecto Sergio García del Bosque, socio-director de la firma durante la presentación de su reporte anual de fusiones y adquisiciones de las empresas en 2025.

Como referencia, dijo que en julio de 2025, la empresa española Cox (conocida como Cox Energy) acordó la adquisición de la mayor parte de los activos de generación de energía de Iberdrola en México por un valor aproximado de $4,200 millones de dólares.

La compra incluye 15 centrales de generación eléctrica (ciclo combinado, eólica y solar) que suman una capacidad instalada de 2,600 megavatios.

Por su parte, GE Vernova anunció en octubre de 2025 que adquirirá 50% de la participación en Prolec GE (su coinversión o joint venture con la empresa regiomontana Xignux) por $5,275 millones de dólares.

A través de este movimiento, Prolec, una empresa con sede en Monterrey, enfocada en la fabricación de transformadores, será propiedad total de GE Vernova.

