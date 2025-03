Dodgers inauguran la Temporada 2025 con Ice Cube y Kirk Gibson

Es una nueva temporada, pero los Dodgers de Los Ángeles todavía están celebrando su campeonato de la Serie Mundial de 2024.

El rapero Ice Cube llegó al dugout en un auto clásico descapotable con el Trofeo del Comisionado en el asiento del copiloto. Magic Johnson llevó el premio al plato mientras los fanáticos rugían este jueves, antes del partido inaugural en casa de los Dodgers contra los Tigres de Detroit.

Los jugadores y el personal recibirán sus anillos de la Serie Mundial antes del juego de este viernes.

