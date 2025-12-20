Podcast
Internacional

Venezuela arremete contra Marco Rubio por acusaciones

El canciller Yván Gil acusó a Marco Rubio de mentir y promover conflictos, tras señalamientos de EE.UU. contra el gobierno de Nicolás Maduro

  20
  Diciembre
    2025

El canciller de Venezuela, Yván Gil, lanzó duras críticas contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien calificó como un “mentiroso y acomplejado” que profesa odio hacia América Latina y el Caribe.

Respuesta a declaraciones de Rubio

Las declaraciones del jefe de la diplomacia venezolana se dieron en respuesta a una rueda de prensa ofrecida por Rubio, en la que aseguró que el gobierno del presidente Nicolás Maduro es “intolerable para Estados Unidos” y lo acusó de cooperar con organizaciones terroristas.

A través de un mensaje en redes sociales, Gil afirmó que Rubio “pasó 14 años como senador y un año como secretario de Estado sin exhibir un solo logro en política exterior”.

El canciller venezolano señaló que Rubio es un experto en promover golpes de Estado, intervenciones militares y cambios de régimen, y lo acusó de intentar arrastrar a Estados Unidos a una confrontación con Venezuela, pese al rechazo de la opinión pública estadounidense.

Gil citó una encuesta de la cadena CBS, según la cual 63% de los estadounidenses se opone a una guerra contra Venezuela.

“Esa política ha hecho fracasar a Estados Unidos en el mundo y ha dejado sangre y muerte en todo el planeta”, afirmó.

Acusaciones sin pruebas y despliegue militar

Funcionarios de Washington, incluido Rubio y el presidente Donald Trump, han acusado reiteradamente al gobierno venezolano de estar vinculado al tráfico de drogas hacia Estados Unidos, sin presentar pruebas, según Caracas.

Con ese argumento, Estados Unidos ha justificado un amplio despliegue militar en el Caribe, con más de 15 mil efectivos, buques de guerra, un submarino nuclear y el portaviones Gerald Ford, además de sobrevuelos que Venezuela considera provocaciones.

Bloqueo naval y disputa por recursos

El discurso de Washington se endureció esta semana, luego de que Trump decretara un bloqueo naval para impedir el tránsito de buques petroleros sancionados, bajo el argumento de que Venezuela “robó petróleo, tierras y otros activos” a Estados Unidos.

Gil respondió que estas acciones buscan apropiarse de los recursos naturales venezolanos, como petróleo, minerales y tierras.


Comentarios

Etiquetas:
