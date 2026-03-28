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Donovan Carrillo deslumbra en Mundial con 219.74 puntos

El mexicano firma una sólida actuación en Praga y se mantiene entre los mejores del mundo tras su presentación en la final

  • 28
  • Marzo
    2026

El patinador mexicano Donovan Carrillo brilló en la final del Mundial de Patinaje Artístico 2026, celebrado en Praga, donde logró una destacada puntuación total de 219.74 unidades tras su participación en el programa libre.

Durante su rutina final, Carrillo sumó 140.09 puntos, colocándose momentáneamente en la séptima posición, a la espera de que el resto de los competidores concluyeran sus presentaciones.

A pesar de registrar algunas caídas y ejecuciones que impactaron en su calificación, el mexicano mostró resiliencia y carácter sobre la pista. Su desempeño fue reconocido por el público checo, que respondió con aplausos ante la energía y entrega del atleta.

Carrillo volvió a demostrar su calidad competitiva al levantarse tras los errores y cerrar su rutina con la intensidad que lo ha caracterizado en el circuito internacional.

Un camino sólido desde el programa corto

En el programa corto, el jalisciense había conseguido 79.65 puntos, una calificación superior a la que le permitió clasificar a la final en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Ese resultado lo mantuvo en la pelea por un lugar en la final, instancia a la que logró avanzar tras esperar la participación del resto de los patinadores.

Para su programa libre, Carrillo eligió una mezcla musical del legendario Elvis Presley, incluyendo temas como “My Way”, “Trouble”, “Jailhouse Rock” y “A Little Less Conversation”.

La selección musical tuvo un significado especial, ya que fue concebida como un homenaje a su abuela materna, añadiendo una carga emocional a su presentación.


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