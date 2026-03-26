Donovan Carrillo avanza a final del Mundial de Patinaje Artístico

Donovan Carrillo avanzó este jueves a la final del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo de 2026 con sede en Praga, República Checa.

Durante su participación en el programa corto del Mundial de Patinaje Artístico, el mexicano, de 26 años, logró 79.65 puntos, calificación que lo ubicó en la quinta posición de la tabla general.

A través de redes sociales, el Comité Olímpico Mexicano felicitó a Carrillo Suazo, quien demostró disciplina y talento sobre el hielo.

¡ORGULLO MEXICANO! 🇲🇽⛸️

Con una rutina espectacular, Donovan Carrillo se mete a la FINAL del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Praga 🇨🇿🔥

El mexicano brilló en el programa corto de este jueves, sumando 79.65 puntos y demostrando que está entre los mejores del mundo 🌎✨ pic.twitter.com/9qeWrADPHT — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) March 26, 2026

A pesar de tener una caída durante la ejecución de una de sus acrobacias, la suma de los seis movimientos restantes ejecutados con éxito lo posicionó en el quinto lugar.

Al ritmo de mambo combinado con sonidos electrónicos y en compañía de sus padres, el mexicano demostró su capacidad en la pista de hielo.

En esta primera etapa de la competencia participaron 36 atletas que buscan clasificar a la final, luego de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026.

Every chance I get to see Donovan on the ice, I relish. He's so incredibly fun, but also his skating skills have come so far. Every element, every movement is dripping with quality.



Donovan Carrillo 🇲🇽

Worlds 2026 ⛸️ | Men's SP | #WorldFigurepic.twitter.com/49LXF67kvM — Josiah Wampfler (@josiah_wampfler) March 26, 2026

En esta ocasión, Donovan Carrillo vuelve a ser el único latinoamericano que participa en esta edición.

¿Cuándo participará Donovan Carrillo?

Será el próximo viernes a partir de las 5:00 horas cuando el mexicano presente su programa libre para lograr colgarse una de las tres preseas.

Donovan Carrillo finaliza con el lugar 22 en Milano-Cortina 2026

El mexicano Donovan Carrillo Suazo pone en alto el nombre de México al concluir este viernes, en vigésimo segundo lugar de la tabla de Patinaje Artístico en su modalidad individual sobre la pista de hielo Milano Ice Skating Arena, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Durante su participación en este programa libre, se escucharon las canciones “My Way” (en dos versiones), “Trouble”, “Jailhouse Rock” y “A little less a conversation”. Estas canciones fueron elegidas por el mexicano debido a que era uno de sus sueños el interpretar estos clásicos de Frank Sinatra y Elvis Presley, debido a que una de sus abuelas le había insistido desde hace años en que la patinara.

Aquí te presentamos la nota completa: Donovan Carrillo finaliza con el lugar 22 en Milano-Cortina 2026

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