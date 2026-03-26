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Donovan Carrillo avanza a final del Mundial de Patinaje Artístico

A través de redes sociales, el Comité Olímpico Mexicano felicitó a Carrillo Suazo, quien demostró disciplina y talento sobre el hielo

  • 26
  • Marzo
    2026

Donovan Carrillo avanzó este jueves a la final del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo de 2026 con sede en Praga, República Checa.

Durante su participación en el programa corto del Mundial de Patinaje Artístico, el mexicano, de 26 años, logró 79.65 puntos, calificación que lo ubicó en la quinta posición de la tabla general.

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A través de redes sociales, el Comité Olímpico Mexicano felicitó a Carrillo Suazo, quien demostró disciplina y talento sobre el hielo.

A pesar de tener una caída durante la ejecución de una de sus acrobacias, la suma de los seis movimientos restantes ejecutados con éxito lo posicionó en el quinto lugar.

Al ritmo de mambo combinado con sonidos electrónicos y en compañía de sus padres, el mexicano demostró su capacidad en la pista de hielo.

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En esta primera etapa de la competencia participaron 36 atletas que buscan clasificar a la final, luego de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026.

En esta ocasión, Donovan Carrillo vuelve a ser el único latinoamericano que participa en esta edición.

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¿Cuándo participará Donovan Carrillo?

Será el próximo viernes a partir de las 5:00 horas cuando el mexicano presente su programa libre para lograr colgarse una de las tres preseas.

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Donovan Carrillo finaliza con el lugar 22 en Milano-Cortina 2026

El mexicano Donovan Carrillo Suazo pone en alto el nombre de México al concluir este viernes, en vigésimo segundo lugar de la tabla de Patinaje Artístico en su modalidad individual sobre la pista de hielo Milano Ice Skating Arena, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Durante su participación en este programa libre, se escucharon las canciones “My Way” (en dos versiones), “Trouble”“Jailhouse Rock” y “A little less a conversation”. Estas canciones fueron elegidas por el mexicano debido a que era uno de sus sueños el interpretar estos clásicos de Frank Sinatra y Elvis Presley, debido a que una de sus abuelas le había insistido desde hace años en que la patinara.

Aquí te presentamos la nota completa: Donovan Carrillo finaliza con el lugar 22 en Milano-Cortina 2026

 


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