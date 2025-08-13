Cerrar X
deportes_joan_garcia_e080f3cba2
Deportes

El Barça podrá inscribir a Joan García tras baja de Ter Stegen

La Liga autorizó la baja prologada de Ter Stegen por lesión, lo que facilitará la inscripción del portero y la gestión del límite salarial del club

  • 13
  • Agosto
    2025

El Barcelona recibió buenas noticias este miércoles, pues podrá inscribir al portero Joan García para la temporada 2025-2026, después de que La Liga confirmara que Marc-André ter Stegen causará baja por un tiempo prolongado.

Con esta decisión, el conjunto catalán podrá liberar espacio en el límite salarial y registrar más fácilmente a jugadores sin infringir las reglas del fair play financiero.

“El Barcelona informa que la comisión médica de La Liga ha resuelto que la lesión del jugador Marc-André ter Stegen cumple con los criterios de larga duración establecidos por la normativa vigente”, dijo el equipo en un comunicado. “El club procederá mañana (jueves) a formalizar de forma inmediata la inscripción del jugador Joan García”.

En días recientes, el tema de la duración de la lesión del portero alemán causó tensión entre jugador e institución, pues Ter Stegen inicialmente se negó a firmar el informe médico que el club catalán debía enviar a la liga.

Fue el meta de 33 años quien aseguró que la recuperación tras su lesión de espalda tomaría tres meses; sin embargo, la entidad blaugrana indicó que tomaría más tiempo y quería incluirlo en la lista de lesiones de larga duración.

Después de que Ter Stegen se negara a firmar, el club abrió un procedimiento disciplinario y le retiró la capitanía. Se la restituyó después de que firmara el informe la semana pasada.

El arqueólogo aseguró tras firmar que nunca tuvo la intención de dificultar la inscripción de los fichajes del Barcelona, y solo quería volver al césped lo antes posible.

El alemán se perdió la mayor parte de la temporada pasada, y en 2023 se ausentó unos dos meses por otra operación de espalda. Iñaki Peña y el veterano Wojciech Szczęsny jugaron en lugar del alemán la temporada pasada.

El club fichó a García en junio, procedente del RCD Espanyol.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

andrada_al_najam_b7812dbec9
Rayados negocia salida de Esteban Andrada al fútbol árabe
mastuontono_real_madrid_43aaf6d808
'Dejaré la vida por el Real Madrid': Mastantuono
deportes_tigres_america_a9f27b2516
¡Clásico! El Tigres vs América ya es un duelo de alta rivalidad
publicidad

Últimas Noticias

Corte_surcoreana_rechaza_demanda_de_copyright_por_Baby_Shark_75b4142e96
Corte surcoreana rechaza demanda de copyright por 'Baby Shark'
AP_25226333176146_e353b18a83
Putin elogia esfuerzos de Trump para poner fin al conflicto
mexico_turismo_15df170121
México supera 47 millones de visitantes en 2025: Sectur
publicidad

Más Vistas

b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
publicidad
×