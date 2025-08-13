El Barça podrá inscribir a Joan García tras baja de Ter Stegen

El Barcelona recibió buenas noticias este miércoles, pues podrá inscribir al portero Joan García para la temporada 2025-2026, después de que La Liga confirmara que Marc-André ter Stegen causará baja por un tiempo prolongado.

Con esta decisión, el conjunto catalán podrá liberar espacio en el límite salarial y registrar más fácilmente a jugadores sin infringir las reglas del fair play financiero.

“El Barcelona informa que la comisión médica de La Liga ha resuelto que la lesión del jugador Marc-André ter Stegen cumple con los criterios de larga duración establecidos por la normativa vigente”, dijo el equipo en un comunicado. “El club procederá mañana (jueves) a formalizar de forma inmediata la inscripción del jugador Joan García”.

En días recientes, el tema de la duración de la lesión del portero alemán causó tensión entre jugador e institución, pues Ter Stegen inicialmente se negó a firmar el informe médico que el club catalán debía enviar a la liga.

Fue el meta de 33 años quien aseguró que la recuperación tras su lesión de espalda tomaría tres meses; sin embargo, la entidad blaugrana indicó que tomaría más tiempo y quería incluirlo en la lista de lesiones de larga duración.

Después de que Ter Stegen se negara a firmar, el club abrió un procedimiento disciplinario y le retiró la capitanía. Se la restituyó después de que firmara el informe la semana pasada.

El arqueólogo aseguró tras firmar que nunca tuvo la intención de dificultar la inscripción de los fichajes del Barcelona, y solo quería volver al césped lo antes posible.

El alemán se perdió la mayor parte de la temporada pasada, y en 2023 se ausentó unos dos meses por otra operación de espalda. Iñaki Peña y el veterano Wojciech Szczęsny jugaron en lugar del alemán la temporada pasada.

El club fichó a García en junio, procedente del RCD Espanyol.

