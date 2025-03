'El Camaroncín': Lizbeth Ovalle bautiza su gran gol ante Chivas

El Estadio Universitario vivió una noche mágica en la jornada 10 del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil, cuando Lizbeth Ovalle, conocida como "La Maga", sorprendió al mundo del fútbol con una anotación de antología.

Su gol, ejecutado con una maniobra acrobática espectacular, fue clave en la victoria de Tigres 2-0 sobre Chivas y ya es considerado uno de los mejores en la historia de la competencia.

La jugada ocurrió al minuto 75, cuando el marcador aún estaba empatado sin goles. En ese momento, Jennifer Hermoso levantó la cabeza y envió un centro al área del Guadalajara.

Cabe señalar que, la trayectoria del balón no parecía tener un destinatario claro, hasta que apareció Ovalle para hacer magia.

Sin pensarlo dos veces y con un instinto impresionante, la delantera felina se lanzó en el aire con una maniobra similar al famoso "escorpión". De espaldas al arco y con una precisión increíble, conectó el esférico y lo mandó al ángulo del segundo poste, dejando sin oportunidad a la guardameta rojiblanca, Blanca Félix.

La reacción en el "Volcán" fue inmediata. Aficionados, compañeras de equipo e incluso jugadoras rivales quedaron perplejos ante la genialidad de Ovalle.

La espectacularidad del gol provocó que en cuestión de horas muchos lo propusieran para ser nominado al Premio Marta, la distinción que reconoce el mejor gol del año en el fútbol femenil, equivalente al Premio Puskas en la rama varonil.

La locura de gol de @lizbethovalle7.



Hey @fifacom_es te tenemos una nominada al premio Puskás. pic.twitter.com/TQIcKXK499 — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) March 4, 2025

No sé cómo lo hice, pero le llamaremos "El Camaroncín": Ovalle

Después del partido, Ovalle fue consultada sobre su increíble anotación, pero la delantera mexicana admitió que ni ella misma comprendía cómo había logrado conectar el balón de esa maneram, sin embargo no dudó en darle un nombre a su obra de arte.

“Ni yo sé, ni lo he visto y no sé cómo lo hice. Le podemos poner "El Camaroncín". Fue una victoria importante, estábamos encima de ellas y se nos presenta un gol así; aunque te digo que no sé cómo le hice, solo vi el centro y dije ‘con que la toque y a donde vaya’”, expresó la número 14 de Tigres Femenil.

Ovalle también dedicó su gol a su familia y destacó la importancia del triunfo para su equipo, que sigue firme en la lucha por el liderato del torneo.

El impresionante gol de Ovalle no solo desató la locura entre los seguidores felinos, sino que ha generado un gran debate en redes sociales, donde muchos ya lo consideran una de las mejores anotaciones de la historia de la Liga MX Femenil.

Comentarios