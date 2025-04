El Man United remonta al Lyon y avanza a semis de la Europa Legue

La temporada del Manchester United aún no ha terminado.

En una noche de dramatismo en Old Trafford, el desmejorado club de la Premier League dejó de lado sus problemas nacionales al sellar una espectacular remontada para vencer al Lyon 5-4 y avanzar a las semifinales de la Liga Europa .

El United desperdició una ventaja de dos goles y luego tuvo que remontar un 4-2 en tiempo extra contra diez hombres para lograr una de sus victorias más memorables en su famoso estadio .

El gol agónico de Harry Maguire en el descuento del tiempo extra desató escenas de júbilo y mantuvo vivas las esperanzas de que el United aún pudiera salvar una campaña desesperada que ha dejado a los 20 veces campeones de Inglaterra languideciendo en la mitad inferior de la tabla en la Premier.

"Todavía tenemos tiempo para hacer algo especial esta temporada, así que tenemos que pensar así y ser positivos", dijo el entrenador del United, Ruben Amorim.

El United jugará contra el Athletic Bilbao en las semifinales después de que el club español venció 2-0 al Rangers.

Tottenham también se olvidó de sus problemas en Inglaterra, al asegurar un sitio en la ronda de los cuatro mejores con una victoria de 1-0 sobre el Eintracht Fráncfort, al que eliminó por un global de 2-1.

Bodo/Glimt se convirtió en el primer equipo noruego en alcanzar las semifinales de una competición europea al vencer a la Lazio 3-2 en penales. La escuadra italiana llevó el encuentro a una tanda de penales después de una victoria de 3-1 en tiempo extra, para un global de 3-3.

Rey de las remontadas

El United ha sido famoso por sus remontadas a lo largo de los años —ninguna más famosa que la victoria contra el Bayern Múnich para ganar la final de la Liga de Campeones en 1999, cuando los goles postreros de Teddy Sheringham y Ole Gunnar Solskjaer sellaron una victoria de 2-1.

Tales momentos de gloria parecen muy lejos para un equipo que languidece en el 14to puesto en la máxima categoría de Inglaterra y que tiene garantizado concluir la campaña con un su peor cosecha de puntos en la era de la Premier.

La Liga Europa es la última oportunidad de éxito de Amorim esta temporada, mientras que la coronación también aseguraría un lugar en la lucrativa Liga de Campeones la próxima campaña.

El United se fue al descanso con una ventaja de 2-0, gracias a los goles del uruguayo Manuel Ugarte y Diogo Dalot. La delantera pudo ser mayor, pues el portugués Bruno Fernandes impactó el travesaño y el argentino Alejandro Garnacho no pudo definir cuando estaba frente al arco.

Después, dejó escapar una posición dominante al conceder dos tantos en seis minutos en la segunda mitad. Corentin Tolisso y el argentino Nicolás Tagliafico fueron los autores de los tantos que sorprendieron a la multitud local.

A pesar de que Tolisso fue expulsado a los 89, el Lyon tomó una ventaja de 4-2 en tiempo extra gracias a Rayan Cherki y un penalti de Alexandre Lacazette.

Mientras algunos aficionados comenzaban a abandonar el estadio, el United logró la remontada con tres goles en siete minutos. Fernandes anotó desde el punto de penalti y Kobbie Mainoo empató con un tiro combado dentro del área.

El escenario quedó preparado para Maguire , quien jugó como delantero improvisado y logró el gol de la victoria con un cabezazo.

"Fue divertido", dijo Amorim. "Si ves los goles de Kobbie y Harry Maguire, el sonido del estadio fue el mejor sonido que jamás haya escuchado. Uno quiere mantener eso. La gente quiere conservar muchas cosas, camisetas, yo sólo quiero conservar ese sonido, es el mejor sonido del mundo."

Oihan Sancet y Nico Williams marcaron por el Bilbao, oponente del United en las semifinales. Una victoria de 2-0 contra el Rangers en San Mamés resolvió la eliminatoria después de que el partido de ida terminó 0-0 .

Tottenham avanza

El penalti de Dominic Solanke en la primera mitad aseguró la victoria del Tottenham contra el Eintracht de Fráncfort.

Los Spurs también han soportado una miserable campaña en Inglaterra y están un lugar por debajo del United en la liga . Pero su avance profundo en la Liga Europa ha generado raros momentos de optimismo.

Y todavía tienen la oportunidad de ganar un primer trofeo desde 2008.

"Los jugadores creen en lo que estamos haciendo y estoy muy orgulloso de ellos porque fue un gran partido para nosotros, sin duda, para nuestra temporada, para todo lo que estamos tratando de lograr", dijo el entrenador del Tottenham, Ange Postecoglou .

Los Spurs necesitaron la asistencia del VAR cuando se les otorgó un penalti por una falta del portero del Fráncfort, Kaua Santos, sobre James Maddison.

Solanke disparó al centro para el gol decisivo ea los 43.

Los Spurs se enfrentarán al histórico Bodo/Glimt en las semifinales.

El portero de Bodo/Glimt, Nikitka Haikin, repelió el tiro de Taty Castellanos de la Lazio desde el punto penal para decidir la tanda.

"Es histórico, no solo para Bodø/Glimt sino para todo el fútbol noruego", dijo Haikin. "Incluso después de que atajé el tiro de Castellanos, no me di cuenta de que habíamos ganado, pero luego vi a los chicos corriendo y yo también comencé a correr ."

Conference League

Grandes equipos permanecen en la contienda de la UEFA Conference League después de que Chelsea, Fiorentina y Real Betis avanzaron a las semifinales.

La goleada de 3-0 conseguida por el Chelsea en el partido de ida contra el Legia Varsovia significaba que se necesitaría una remontada notable en Stamford Bridge para evitar que el dos veces ganador de la Liga de Campeones siguiera adelante. A pesar de una derrota por 2-1, el Chelsea ganó 4-2 en el global.

La Fiorentina necesitó el gol de Moise Kean en la segunda mitad para empatar 2-2 en casa contra el Celje y para lograr una victoria global de 4-3.

El Betis avanzó por un 3-1 en el global contra el Jagiellonia Bialystok después de un empate 1-1.

Djurgarden venció al SK Rapid 4-1 para sellar una victoria global de 4-2.

Djurgarden jugará contra el Chelsea en las semifinales y la Fiorentina se medirá con el Betis .

