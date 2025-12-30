Podcast
monterrey_predial_descuento_2026_1_7485c5fefb
Nuevo León

Cuáles son las fechas límite para pagar el predial en Nuevo León

Cumplir con esta obligación evita multas, recargos y complicaciones administrativas, además de permitir que los municipios cierren sus cuentas anuales

  • 30
  • Diciembre
    2025

Como ocurre cada año, el cierre del ejercicio fiscal marca un momento crucial para los contribuyentes de Nuevo León: el pago del impuesto predial. Cumplir con esta obligación evita multas, recargos y complicaciones administrativas, además de permitir que los municipios cierren sus cuentas anuales y planifiquen el cobro del siguiente año con nuevos montos y beneficios.

En la zona metropolitana de Monterrey, los ayuntamientos definieron fechas límite específicas para recibir los últimos pagos correspondientes a 2025. Algunos concluyeron su atención este lunes 29 de diciembre, mientras que otros extendieron el plazo para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes.

Monterrey y sus beneficios por pronto pago

En Monterrey, las autoridades recordaron que el pago del predial se pudo realizar en ventanilla y en línea únicamente hasta el 29 de diciembre. Las cajas estuvieron habilitadas en el Palacio Municipal y en las delegaciones, con horario de 8:00 a 16:00 horas. Quienes efectúen el pago entre el 1 de enero y el 5 de febrero podrán acceder a un descuento del 15% sobre el monto anual, y quienes lo hagan en línea a través del portal www.monterrey.gob.mx recibirán un beneficio adicional del 2.5%.

monterrey predial descuento 2026.jpg

Extensiones y horarios en Guadalupe, San Pedro y Apodaca

En Guadalupe, el plazo se amplió hasta el 31 de diciembre, con atención extendida hasta las 19:00 horas y servicio durante sábado y domingo, de 9:00 a 15:00 horas. Esto permitió a los contribuyentes regularizar sus pagos sin contratiempos.

Por su parte, en San Pedro Garza García, la atención concluyó el 29 de diciembre a las 16:00 horas, mientras que en Apodaca y San Nicolás de los Garza el último día para pagar con beneficios fue el 30 de diciembre, con descuentos para adeudos anteriores disponibles nuevamente en enero.

Fechas y descuentos en Santa Catarina y Escobedo

Santa Catarina cerró su recepción de pagos el 26 de diciembre, suspendiendo labores del 27 al 31 para la actualización de su sistema. La atención se reanudará el 1 de enero de 2026, de 9:00 a 13:00 horas, en la Torre Administrativa.

En Escobedo, se recibieron pagos hasta el 29 de diciembre. Del 2 de enero al 5 de febrero se aplicará un descuento del 15 % por pronto pago, y del 6 de febrero al 5 de marzo de 2026 el beneficio será del 10%, incentivando a cumplir sin demoras.

pago predial fecha limite 2026 descuento monterrey apodaca escobedo.jpg

Santiago extiende fecha y realiza sorteo

Finalmente, Santiago permitirá el pago del predial 2025 hasta el 30 de diciembre a las 12:00 horas. A partir del 1 de enero se iniciará la cobranza del predial 2026, con descuentos vigentes y participación en el sorteo “Con tu Predial, Ganamos Todos”, en el que se rifará un vehículo Suzuki Jimny 2026 entre los contribuyentes que paguen a tiempo.

Es fundamental que la ciudadanía aproveche estos plazos y beneficios, realizando sus pagos de manera oportuna y digital cuando sea posible, evitando complicaciones y participando en los incentivos que los municipios ofrecen por el cumplimiento del predial.


