Cuáles son las fechas límite para pagar el predial en Nuevo León

Como ocurre cada año, el cierre del ejercicio fiscal marca un momento crucial para los contribuyentes de Nuevo León: el pago del impuesto predial. Cumplir con esta obligación evita multas, recargos y complicaciones administrativas, además de permitir que los municipios cierren sus cuentas anuales y planifiquen el cobro del siguiente año con nuevos montos y beneficios.

En la zona metropolitana de Monterrey, los ayuntamientos definieron fechas límite específicas para recibir los últimos pagos correspondientes a 2025. Algunos concluyeron su atención este lunes 29 de diciembre, mientras que otros extendieron el plazo para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes.

Monterrey y sus beneficios por pronto pago

En Monterrey, las autoridades recordaron que el pago del predial se pudo realizar en ventanilla y en línea únicamente hasta el 29 de diciembre. Las cajas estuvieron habilitadas en el Palacio Municipal y en las delegaciones, con horario de 8:00 a 16:00 horas. Quienes efectúen el pago entre el 1 de enero y el 5 de febrero podrán acceder a un descuento del 15% sobre el monto anual, y quienes lo hagan en línea a través del portal www.monterrey.gob.mx recibirán un beneficio adicional del 2.5%.

Extensiones y horarios en Guadalupe, San Pedro y Apodaca

En Guadalupe, el plazo se amplió hasta el 31 de diciembre, con atención extendida hasta las 19:00 horas y servicio durante sábado y domingo, de 9:00 a 15:00 horas. Esto permitió a los contribuyentes regularizar sus pagos sin contratiempos.

Por su parte, en San Pedro Garza García, la atención concluyó el 29 de diciembre a las 16:00 horas, mientras que en Apodaca y San Nicolás de los Garza el último día para pagar con beneficios fue el 30 de diciembre, con descuentos para adeudos anteriores disponibles nuevamente en enero.

Fechas y descuentos en Santa Catarina y Escobedo

Santa Catarina cerró su recepción de pagos el 26 de diciembre, suspendiendo labores del 27 al 31 para la actualización de su sistema. La atención se reanudará el 1 de enero de 2026, de 9:00 a 13:00 horas, en la Torre Administrativa.

En Escobedo, se recibieron pagos hasta el 29 de diciembre. Del 2 de enero al 5 de febrero se aplicará un descuento del 15 % por pronto pago, y del 6 de febrero al 5 de marzo de 2026 el beneficio será del 10%, incentivando a cumplir sin demoras.

Santiago extiende fecha y realiza sorteo

Finalmente, Santiago permitirá el pago del predial 2025 hasta el 30 de diciembre a las 12:00 horas. A partir del 1 de enero se iniciará la cobranza del predial 2026, con descuentos vigentes y participación en el sorteo “Con tu Predial, Ganamos Todos”, en el que se rifará un vehículo Suzuki Jimny 2026 entre los contribuyentes que paguen a tiempo.

Es fundamental que la ciudadanía aproveche estos plazos y beneficios, realizando sus pagos de manera oportuna y digital cuando sea posible, evitando complicaciones y participando en los incentivos que los municipios ofrecen por el cumplimiento del predial.

