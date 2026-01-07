Fernando Tapia deja Tigres y regresa al América para Clausura

El portero Fernando Tapia cerró su etapa con Tigres UANL y regresó oficialmente al Club América, de cara al inicio del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

A través de sus redes sociales, Tigres agradeció al arquero su paso por la institución con un mensaje emotivo:

“Agradecemos a Fernando Tapia su entrega y calidad defendiendo los colores de Tigres y deseamos todo el éxito en sus futuros proyectos”.

Tapia, de 24 años, militó con el conjunto felino desde el Apertura 2024 en calidad de préstamo. Durante su estancia tuvo participación limitada en el primer equipo, siendo suplente de Nahuel Guzmán y con actividad constante en categorías juveniles, donde cumplió cuando fue requerido.

América confirma su regreso

Poco después, el Club América anunció oficialmente la llegada del arquero con un mensaje de bienvenida:

“¡Bienvenido a casa, Fernando Tapia!”.

El guardameta reportará esta misma semana en Coapa para integrarse al plantel dirigido por André Jardine, como parte de la planeación azulcrema para el Clausura 2026 y la Concacaf Champions Cup.

La directiva americanista concretó el regreso tras adquirir el 40% restante de los derechos federativos del jugador, ya que el club poseía previamente el 60% de su carta.

Con ello, Tapia se incorpora de manera definitiva al equipo donde se formó.

Durante su primera etapa como americanista, el arquero fue campeón en las categorías Sub-17 y Sub-20, lo que reforzó la confianza del club en su regreso.

Refuerzo clave en la portería

La llegada de Tapia responde a la necesidad de fortalecer una posición estratégica, ante un calendario exigente y las posibles ausencias de seleccionados nacionales rumbo al Mundial de 2026.

Luis Ángel Malagón se mantendrá como titular, mientras que Rodolfo Cota y Tapia completarán la rotación bajo los tres postes.

Con la salida de Tapia, Tigres suma otra baja en el actual mercado, junto a jugadores como Javier Aquino, Sebastián Córdova y Eugenio Pizzuto.

En tanto, América amplía su plantel con un arquero joven que buscará consolidarse y ganar continuidad en uno de los equipos más competitivos del futbol mexicano.

Comentarios