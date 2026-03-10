Podcast
Fallece Tommy DeCarlo, vocalista de la banda Boston

El fallecimiento se dio a conocer mediante un comunicado en Facebook compartido por la esposa del músico, Annie, y sus dos hijos, Talia y Tommy Jr.

Tommy DeCarlo, vocalista de la banda Boston por unos 20 años, lamentablemente perdió la lucha contra el cáncer cerebral.

El fallecimiento se dio a conocer mediante un comunicado en Facebook compartido por la esposa del músico, Annie, y sus dos hijos, Talia y Tommy Jr. 

"Él luchó con una increíble fuerza y coraje hasta el final", dice la publicación, "Durante este momento difícil, pedimos a fans y amigos que respeten la privacidad de la familia mientras estamos de luto y nos brindamos apoyo".

Fue en septiembre del 2025 que Tommy fue diagnosticado con cáncer cerebral. Su familia había iniciado una campaña de recaudación de fondos que antes del fallecimiento había conseguido más de 56 mil dólares.

Tommy DeCarlo se unió a la banda Boston luego de que el vocalista y miembro fundador, Brad Delp, se quitó la vida en 2007.

Entre los hits de esta agrupación, que alcanzó la fama por primera vez a mediados de los 70, se encuentran las canciones "More than a feeling", "Peace of mind", "Don't look back" y "Amanda".

Antes de formar parte de Boston, fue uno de sus fans. Llegó a decir que había encontrado su propia voz inspirado en Brad Delp y que creció escuchando a la banda; su formación incluía haber sido integrante de un coro y aprendido piano por sí mismo.

Su contacto con la banda se dio en 2007 porque Tommy DeCarlo mandó vía MySpace un tributo musical para Delp, el cual incluía una canción de su autoría y varios covers. 

Tom Scholz, guitarrista y líder de Boston, lo contactó para formar parte de un show en homenaje al vocalista original y eventualmente DeCarlo se volvió miembro permanente de la banda.


