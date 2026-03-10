Guerra ‘ya subió’ gasolina; estiman siga alza temporal

Los ecos de la guerra en Medio Oriente ya están impactando el precio de las gasolinas y el diésel en México, que ya empiezan a “moverse” en el tablero.

Lo relevante es que los expertos anticipan que, si el precio del petróleo (que en la jornada de este domingo ya superó los $116 dólares por barril) continúa al alza, la gasolina enfrentará un aumento temporal, es decir, mientras el conflicto siga vigente.

“Lo que estamos esperando de aumento sería de menos de 5%, porque si los precios internacionales siguen aumentando, lo que vamos a ver es la activación de los estímulos fiscales, tal y como ocurrió en 2022. No será un incremento de arriba de $24.00 pesos.

Para el diésel pensamos que sería un aumento de $10 centavos”, comentó Alejandro Montufar, director ejecutivo de PetroIntelligence.

De acuerdo con cifras de dicha firma, el precio actual de la gasolina regular ronda en $23.34 pesos, $10 centavos por encima de febrero, cuando aún no se presentaba el inicio de la guerra en Irán.

En el caso de la gasolina premium, pasó de $25.62 pesos el litro, en promedio, a $25.72 pesos, una ligera alza.

Sin embargo, en lo que refiere al diésel, se refleja un mayor aumento, de 3.50%, al pasar de $26.23 pesos en febrero, previo a la guerra, a $27.15 pesos el 8 de marzo, es decir, en pleno aumento del escalamiento y cuando el petróleo se disparó por encima de los $116 dólares el barril en mercados internacionales.

“Seguimos esperando que suba un poco más, pero ya no extraordinariamente. El impacto de la problemática del estrecho de Ormuz ha sido casi internalizado en los precios internacionales, por lo que se espera que las alzas sí sigan, pero en menor medida”, comentó Montufar a El Horizonte.

Reconoció que “lo que sí hemos visto es que el incremento ha sido mayor en diésel que en gasolina regular”.

Por otro lado, los expertos refieren que si el conflicto en Medio Oriente se mantiene por las siguientes semanas, se traducirá en un aumento en el petróleo y la gasolina, lo que impactará en el transporte de insumos, impactando a empresas y consumidores.

“Hay presiones… y muchas de las empresas necesitan petróleo, y la otra es que para transportar insumos y mercancía es petróleo o gasolina y eso ejerce presiones para todas las empresas en México y en Monterrey (Nuevo León) por la parte de exportaciones a Estados Unidos que se va vía carretera”, explicó Edgar Luna, director del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía, de la UANL.

Añadió que, bajo ese escenario, las empresas pierden competitividad y, dependiendo del tipo de producto, habrá algunos que trasladarán ese incremento en el costo de transporte o trasladarlo al consumidor y, en otros casos, lo tendrán que absorber.

“En Monterrey, al igual que en todas las empresas en México, se va a tener que enfrentar este problema, y eso también le va a pegar al consumidor en transporte público que opere con gasolina o los taxis de plataforma”, comentó.

Es mayor repunte en EUA

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los $3.48 dólares por galón este lunes 9 de marzo, un aumento impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente.

El alza se produce después de que el precio del crudo superara los $116 dólares por barril en la jornada de este domingo, debido a que los países de Medio Oriente redujeron la producción en medio del conflicto en curso en la región.

Si se compara con lo registrado previo al inicio de la guerra (27 de febrero) que se ubicaba en $2.94 dólares el galón, el aumento es de 18.3 por ciento.

