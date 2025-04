El mundo deportivo despide al papa Francisco con pesar

La muerte del papa Francisco, ocurrida este lunes a las 7:35 horas en la Casa Santa Marta, generó una ola de reacciones en el mundo deportivo.

Diversas instituciones y figuras destacadas del deporte internacional manifestaron su pesar y recordaron el fuerte vínculo que el pontífice argentino mantuvo con los valores del deporte, en especial con el futbol.

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), destacó la cercanía del papa Francisco con el Movimiento Olímpico.

A través de sus redes sociales, señaló que el Santo Padre fue un “gran amigo y defensor” de los valores olímpicos.

Recordó que el papa apoyó constantemente las iniciativas del COI a favor de los refugiados, y citó el acuerdo conjunto firmado en 2022, donde ambos reafirmaban el valor del deporte como promotor de la paz y la educación.

With the passing of His Holiness Pope Francis, we are losing a great friend and supporter of the Olympic Movement. His support for the peace and solidarity mission of the Olympic Games and the many refugee initiatives of the IOC has been unwavering. R.I.P. - IOC President Thomas… pic.twitter.com/NbAi59f7Cl