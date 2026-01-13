Uruguay se concentrará en playa de México durante el Mundial 2026

Con la Copa del Mundo de 2026 en el horizonte, la selección de Uruguay elegió a México como su sede de concentración durante el torneo que se disputará en Norteamérica.

La Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) informó que ya notificó a la FIFA su preferencia por Playa del Carmen, tras un proceso de análisis que incluyó varias ciudades de Estados Unidos y una en territorio mexicano.

México, la opción mejor evaluada

De acuerdo con el comunicado oficial, fueron cinco ciudades las que entraron en la evaluación final, sin embargo Playa del Carmen fue la única que cumplió con todos los criterios establecidos por el cuerpo técnico.

“La lista de ciudades analizadas fue Playa del Carmen (México), Tampa, Atlanta, Boca Ratón y Austin”, detalló la AUF.

La federación explicó que la elección se basó en factores como infraestructura deportiva, alojamiento, privacidad, logística diaria y calidad de vida para el plantel.

Decisión encabezada por Bielsa

El proceso fue liderado por el seleccionador Marcelo Bielsa, junto al preparador físico Diego Estavillo y el director de Selecciones Nacionales, Jorge Giordano, quienes realizaron visitas técnicas a cada una de las sedes consideradas.

“Tras el análisis integral, Playa del Carmen es la única que cumplió con la totalidad de los criterios establecidos previamente para la concentración celeste”, señaló la AUF.

Ventajas logísticas clave

Entre los puntos que inclinaron la balanza a favor de México está la posibilidad de concentrar en un solo complejo el hotel, canchas de entrenamiento, gimnasio, áreas médicas y espacios de trabajo, evitando traslados diarios de más de 40 minutos, como ocurría en otras ciudades.

Además, se destacó un modelo de alojamiento exclusivo, con módulos independientes similares al Complejo Celeste, así como espacios abiertos y áreas verdes, considerados esenciales para una estadía cercana al mes.

Pendiente, la aprobación de la FIFA

Aunque Playa del Carmen ya fue presentada como la opción preferida, la designación final dependerá de la aprobación de la FIFA, que validará las sedes oficiales de concentración de las selecciones participantes.

Calendario mundialista de Uruguay

En lo deportivo, Uruguay ya conoce su ruta en la fase de grupos. Debutará ante Arabia Saudita el 15 de junio en Miami, enfrentará a Cabo Verde el 21 de junio en el mismo estadio y cerrará la fase inicial ante España el 26 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara.

Comentarios