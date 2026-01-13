Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
uruguay_playa_del_carmen_2206d854ee
Deportes

Uruguay se concentrará en playa de México durante el Mundial 2026

La selección de Uruguay notificó a la FIFA que Playa del Carmen es su opción preferida para concentrarse durante el Mundial 2026

  • 13
  • Enero
    2026

Con la Copa del Mundo de 2026 en el horizonte, la selección de Uruguay elegió a México como su sede de concentración durante el torneo que se disputará en Norteamérica.

La Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) informó que ya notificó a la FIFA su preferencia por Playa del Carmen, tras un proceso de análisis que incluyó varias ciudades de Estados Unidos y una en territorio mexicano.

México, la opción mejor evaluada

De acuerdo con el comunicado oficial, fueron cinco ciudades las que entraron en la evaluación final, sin embargo Playa del Carmen fue la única que cumplió con todos los criterios establecidos por el cuerpo técnico.

“La lista de ciudades analizadas fue Playa del Carmen (México), Tampa, Atlanta, Boca Ratón y Austin”, detalló la AUF.

La federación explicó que la elección se basó en factores como infraestructura deportiva, alojamiento, privacidad, logística diaria y calidad de vida para el plantel.

Decisión encabezada por Bielsa

El proceso fue liderado por el seleccionador Marcelo Bielsa, junto al preparador físico Diego Estavillo y el director de Selecciones Nacionales, Jorge Giordano, quienes realizaron visitas técnicas a cada una de las sedes consideradas.

“Tras el análisis integral, Playa del Carmen es la única que cumplió con la totalidad de los criterios establecidos previamente para la concentración celeste”, señaló la AUF.

marcelo-bielsa-uruguay.jpg

Ventajas logísticas clave

Entre los puntos que inclinaron la balanza a favor de México está la posibilidad de concentrar en un solo complejo el hotel, canchas de entrenamiento, gimnasio, áreas médicas y espacios de trabajo, evitando traslados diarios de más de 40 minutos, como ocurría en otras ciudades.

Además, se destacó un modelo de alojamiento exclusivo, con módulos independientes similares al Complejo Celeste, así como espacios abiertos y áreas verdes, considerados esenciales para una estadía cercana al mes.

Pendiente, la aprobación de la FIFA

Aunque Playa del Carmen ya fue presentada como la opción preferida, la designación final dependerá de la aprobación de la FIFA, que validará las sedes oficiales de concentración de las selecciones participantes.

Calendario mundialista de Uruguay

En lo deportivo, Uruguay ya conoce su ruta en la fase de grupos. Debutará ante Arabia Saudita el 15 de junio en Miami, enfrentará a Cabo Verde el 21 de junio en el mismo estadio y cerrará la fase inicial ante España el 26 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_gael_garcia_bernal_premio_francia_167ad4f3db
Francia galardona a Gael García Bernal por su trayectoria
Papa_Leon_XIV_desea_visitar_Mexico_56ae0a923c
México en la mira: León XIV revela su deseo de visitar el Tepeyac
san_diego_chucky_lozano_92421c1359
Hirving Lozano busca quedarse seis meses más en San Diego FC
publicidad

Últimas Noticias

miguel_floress_e42abcc6fc
Avanzamos a la movilidad que siempre debimos tener: Miguel Flores
nl_monterrey_saltillo_5bd8125349
Sella Monterrey alianza con Saltillo rumbo al Mundial 2026
1000140107_4eab2d4193
García equipa sus patrullas con sistema de vigilancia inteligente
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×