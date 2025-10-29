El piloto Marco Andretti anuncia su retiro de la Indy 500

Este miércoles, al mundo del automovilismo le dijo adiós una de sus leyendas y apellidos icónicos, pues Marco Andretti anunció su retiro de las 500 de Indianápolis.

El piloto hizo el anuncio mediante sus redes sociales, en donde aseguró que no intentará participar en las 500 Millas de Indianápolis la próxima temporada y en su lugar centrará su atención en su hija, negocios extradeportivos y un libro de memorias en proceso llamado "Defendiendo la Dinastía".

Esta será la primera vez en 20 años que el apellido Andretti no esté en la parrilla de las 500 de Indianápolis.

"Estoy orgulloso de mis estadísticas generales en las 500 Millas de Indianápolis. Tuve seis oportunidades muy legítimas de victoria con Andretti Autosport y terminé con un 20% de finales entre los tres mejores en el Speedway", escribió Marco Andretti. "Me siento realizado al poder retirarme teniendo más podios que mi padre Michael y los mismos que mi abuelo Mario en la carrera más grande del mundo".

Durante su trayectoria, Marco Andretti ganó dos veces en 253 participaciones en IndyCar a lo largo de 20 años. Debutó a los 19 años conduciendo para el equipo de su padre, que ahora se conoce como Andretti Global. Sin embargo, a Michael Andretti le compraron su participación para dejar el grupo de propietarios al final de la temporada pasada.

En 2021, Marco redujo su participación para correr solo las 500 Millas de Indianápolis mientras incursionaba en NASCAR y otras series de automovilismo. Dado que Michael Andretti ya no era parte oficial del equipo, el nuevo propietario Dan Towriss no tiene la obligación de inscribir a Marco en Indy.

A pesar de la desilusión en Indianápolis, el nombre Andretti es uno de los más respetados a nivel mundial en el deporte motor. Mario Andretti ganó el campeonato de Fórmula Uno en 1978, títulos de IndyCar en 1965, 1966, 1969 y 1984, y las 500 Millas de Daytona en NASCAR en 1967.

