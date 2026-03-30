Despide Ghana a su entrenador a menos de 80 días para el Mundial

A menos de 80 días para el inicio del Mundial 2026, la selección de Ghana dio a conocer el despido de su entrenador.

La Asociación de Fútbol de Ghana anunció oficialmente este lunes el despido de Otto Addo.

A través de un comunicado, la GFA informó que se ha decidido separar la relación con el director técnico con efecto inmediato.

La Asociación desea agradecer sinceramente a Otto Addo por su contribución al equipo y le desea la mejor de las suertes en sus futuros proyectos”, se lee en el comunicado compartido en cuenta de X.

GFA part ways with Otto Addo https://t.co/HXaoJNQUGh — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) March 31, 2026

El despido de Addo se da después de que los "Black Stars" cayeran en sus últimos dos partidos amistosos contra Alemania y Austria.

Además, fuentes cercanas a la federación de Ghana mencionan que existía una preocupación por la falta de confianza del equipo hacia el técnico.

Dentro del comunicado no se dieron detalles específicos de la salida; sí se le agradeció por su trabajo durante su gestión.

Cabe recordar que la selección africana tendrá un partido amistoso el próximo 22 de mayo contra la selección mexicana, como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.

En cuanto a su participación en el Mundial, Ghana se encuentra ubicado en el Grupo L, compartido con Panamá, a quien enfrentará el 17 de junio; a Inglaterra el 23 y a Croacia el 27 del mismo mes.

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