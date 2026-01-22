El Tricolor tiene de 'cliente' a Panamá, rival en turno

Panamá. La Selección Mexicana de Futbol, de cara a la Copa del Mundo 2026, se medirá este jueves a Panamá en partido amistoso internacional de preparación, a las 19:00 horas, tiempo de Monterrey, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, de Panamá.

Esta es la primera prueba del año para el conjunto que dirige el timonel azteca Javier “El Vasco” Aguirre.

A pesar de que en los últimos años las diferencias en Concacaf se han reducido, México mantiene una amplia ventaja histórica frente a Panamá.

De 27 enfrentamientos, el Tricolor ha ganado 19, se han registrado seis empates y solamente dos victorias han sido para el conjunto panameño.

El domingo, los aztecas visitan a Bolivia a las 13:30 horas, tiempo de Monterrey, en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

“Evidentemente, esto es para disipar algunas dudas, porque claro que estamos muy avanzados en la elección de jugadores. Tenemos una idea de juego y eso se va a plasmar cuando tengamos un equipo base y entrenamientos.

“Buscar un rendimiento colectivo es complicado, pero sí, hay jugadores que tienen buen rendimiento en la Liga MX y merecen ser vistos, caso concreto del muchacho López y (Eduardo) Águila (del Atlético de San Luis), que son jóvenes”, comentó Javier Aguirre, director técnico del Tricolor.

Ficha

Futbol

Internacional

Juego amistoso

Panamá Vs. México

Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Panamá

19:00 horas - Hoy

Tiempo de Monterrey

Azteca 7

