1_C3_A7953_bf630496b2
Deportes

Arranca la Copa Fuerza Regia Elite en el Gimnasio Nuevo León

Con desfile de más de 200 equipos, se inauguró en el Gimnasio Nuevo León el torneo juvenil que celebra el 25 aniversario de Fuerza Regia

  • 21
  • Enero
    2026

Con una gran asistencia en lel Gimnasio Nuevo León Unido, se llevó a cabo la inauguración de la Copa Fuerza Regia By Elite, torneo que reúne a más de 3,000 niños, niñas y jóvenes de Nuevo León y que forma parte de las actividades por el 25 aniversario del Club Fuerza Regia.

La ceremonia inició después de las 20:00 horas con el desfile de más de 200 equipos participantes, quienes recorrieron la duela entre aplausos del público.

El acto inaugural contó con la presencia del director general de Fuerza Regia, Eduardo Urdiales, y del director general de Elite México, Antonio Villa, quienes ofrecieron mensajes de bienvenida y resaltaron la importancia del deporte en la formación integral de la niñez y la juventud.

El ambiente festivo fue complementado por la participación del Chango Regio y el equipo de animación del club, que brindaron un espectáculo que animó a los asistentes.

Para cerrar la jornada, se disputó el duelo universitario inaugural entre los Tigres de la UANL y los Gallos del CEU, con lo que se dio el arranque oficial de la competencia.

La Copa Fuerza Regia By Elite continuará este jueves a partir de las 15:00 horas, con el inicio de los encuentros en distintas sedes del área metropolitana de Monterrey.


