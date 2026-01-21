'Los juegos ante Panamá y Bolivia son para despejar dudas': Vasco

Cada día que pasa, es uno menos para encontrar el cuadro estelar para la selección mexicana y para Javier Aguirre; los partidos de preparación, al menos los de este mes, servirán para "despejar dudas" de la lista final para la Copa del Mundo.

Fue en una conferencia de prensa en la capital panameña, donde el "Vasco" aseguró que los partidos contra Panamá y Bolivia de esta semana son para disipar dudas, pues de acuerdo con el estratega, el Tri ya cuenta con una idea de juego, pero esto solo se plasmará cuando ya se tenga un equipo base y entrenamientos con la lista final.

"Estos partidos, ante Panamá y Bolivia, son evidentemente para disipar algunas dudas, porque claro que estamos muy avanzados en la elección de los jugadores, ya tenemos una idea de juego, pero esto se va a plasmar cuando ya tengas un equipo base y entrenamientos", explicó el seleccionador mexicano.

Además de esto, Aguirre elogió el trabajo que ha realizado Thomas Christiansen con Panamá, de quienes resaltó el crecimiento táctico del equipo durante el último tiempo.

"Me gusta muchísimo el entrenador, hace años. Le ha metido conceptos verdaderamente muy importantes al equipo panameño. Juegan muy bien al fútbol y tácticamente son muy buenos”, afirmó.

Por último, destacó a varios futbolistas de Panamá, como lo son Kadir Barría, quien milita en Botafogo brasileño, así como al guardameta del equipo, Eddie Roberts, y aunque reconoció que es difícil mencionar quiénes saldrán de titulares este jueves, subrayó el progreso colectivo de la selección centroamericana.

México visita a Panamá este jueves a las 19:00 horas como el primer partido de preparación de este año, mientras que el juego ante Bolivia será este domingo a las 13:30 horas en Santa Cruz de la Sierra.

