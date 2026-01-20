Trabajaremos día y noche para concluir las obras: Miguel Flores

Con el objetivo de transformar la fisonomía urbana y la movilidad del estado en tiempo récord, el Gobierno de Nuevo León implementará una jornada de trabajo intensiva de "día y noche". Así lo informó el secretario general de gobierno, Miguel Flores, tras sostener una reunión en la Mesa de Obra Pública.

La meta establecida por el gobernador Samuel García Sepúlveda es clara: todos los proyectos estratégicos de la actual administración deberán estar terminados un año antes de que concluya el sexenio. Esta planificación busca dos objetivos primordiales: recibir el Mundial 2026 con la mejor infraestructura posible y asegurar un legado duradero para las futuras generaciones.

El reto de recuperar 40 años en uno

Flores Serna señaló que el estado atraviesa una fase de inversión histórica para revertir décadas de abandono en infraestructura básica y especializada.

“Hoy estamos haciendo lo que no se hizo en 40 años: nuevas líneas del Metro, carreteras, hospitales, parques urbanos y obras hídricas. Lo estamos haciendo con orden, disciplina y visión de largo plazo”, enfatizó el funcionario.

El funcionario explicó que este esfuerzo coordinado entre todo el Gabinete permitirá que Nuevo León se consolide como el referente nacional en desarrollo económico y calidad de vida, preparándolo para el crecimiento poblacional e industrial proyectado para los próximos años.

Un estado listo para el mundo

La estrategia de acelerar las obras responde también a la vitrina internacional que representará la Copa del Mundo de la FIFA en 2026. Según Flores Serna, el compromiso es mostrar "la mejor versión de Nuevo León" ante los visitantes globales, garantizando un estado moderno, conectado y competitivo.

“Queremos que las próximas generaciones reciban un estado más moderno. Ese es el compromiso de este Gobierno: trabajar hoy para que el Nuevo León del mañana sea mucho mejor para todas y todos”, puntualizó el Secretario General.

Con este anuncio, el gobierno estatal reafirma su postura de trabajar bajo un esquema de alta eficiencia para que la entidad continúe posicionándose como el mejor lugar para nacer, crecer y vivir en México.

