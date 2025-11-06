Eligen a Lamine Yamal como el jugador joven de mayor valor

Con solo 17 años, el extremo catalán, Lamine Yamal, no solo fue segundo en las votaciones del Balón de Oro 2025, detrás de Ousmane Dembélé, sino que ahora encabeza el ranking de jóvenes más valiosos del planeta.

De acuerdo con el más reciente estudio del Observatorio del Futbol CIES, Yamal alcanza un valor de mercado de 400 millones de dólares, superando ampliamente al resto de los jugadores sub-20 en Europa.

El informe del CIES incluye a 113 futbolistas menores de 20 años, evaluados con base en su rendimiento, proyección, edad y tiempo de juego.

Junto a Yamal destacan figuras emergentes como Estevao (Chelsea, 135.4 millones de dólares), Pau Cubarsí (Barcelona, 129.7) y Franco Mastantuono (Real Madrid, 117).

El Top 10 lo completan nombres como Warren Zaïre-Emery (PSG), Ethan Nwaneri y Myles Lewis-Skelly (Arsenal), el portugués Geovany Quenda (Sporting Lisboa/Chelsea), el brasileño Endrick (Real Madrid) y el sueco Lucas Bergvall (Tottenham).

Dominio inglés

Por otra parte, la Premier League encabeza la lista con 23 jugadores dentro del ranking, seguida por la Bundesliga (16) y la Ligue 1 (11), confirmando su papel como cuna de jóvenes promesas.

“Lamine representa la nueva era del talento español: audaz, técnico y con una visión de juego fuera de serie”, destaca el reporte del CIES.

