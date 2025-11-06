Cerrar X
lamine_yamal_jugador_mas_caro_396b30ff05
Deportes

Eligen a Lamine Yamal como el jugador joven de mayor valor

Lamine Yamal encabeza el ranking del CIES como el futbolista menor de 20 años con mayor valor de mercado: $400 millones de dólares

  • 06
  • Noviembre
    2025

Con solo 17 años, el extremo catalán, Lamine Yamal, no solo fue segundo en las votaciones del Balón de Oro 2025, detrás de Ousmane Dembélé, sino que ahora encabeza el ranking de jóvenes más valiosos del planeta.

De acuerdo con el más reciente estudio del Observatorio del Futbol CIES, Yamal alcanza un valor de mercado de 400 millones de dólares, superando ampliamente al resto de los jugadores sub-20 en Europa.

El informe del CIES incluye a 113 futbolistas menores de 20 años, evaluados con base en su rendimiento, proyección, edad y tiempo de juego.

Junto a Yamal destacan figuras emergentes como Estevao (Chelsea, 135.4 millones de dólares), Pau Cubarsí (Barcelona, 129.7) y Franco Mastantuono (Real Madrid, 117).

El Top 10 lo completan nombres como Warren Zaïre-Emery (PSG), Ethan Nwaneri y Myles Lewis-Skelly (Arsenal), el portugués Geovany Quenda (Sporting Lisboa/Chelsea), el brasileño Endrick (Real Madrid) y el sueco Lucas Bergvall (Tottenham).

Dominio inglés

Por otra parte, la Premier League encabeza la lista con 23 jugadores dentro del ranking, seguida por la Bundesliga (16) y la Ligue 1 (11), confirmando su papel como cuna de jóvenes promesas.

“Lamine representa la nueva era del talento español: audaz, técnico y con una visión de juego fuera de serie”, destaca el reporte del CIES.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

E_R_Ck_SUVQAA_Ib_NP_feea0f796c
Vesia no jugó la Serie Mundial con Dodgers por muerte de su hija
sergio_ramos_contrato_060adfe9cb
¿Ya la hizo? Rayados suma cinco años sin perder la última fecha
convocatoria_noviembre_mexico_9fcb0ef903
Presenta Selección Mexicana última convocatoria de 2025
publicidad

Últimas Noticias

auxilio_vial_guadalupe_6f6f0eb199
Auxilio vial de Guadalupe ha apoyado a más de 300 automovilistas
clases_frio_52b05d076b
Llama Gobierno de México a extremar precauciones por frente frío
E_R_Ck_SUVQAA_Ib_NP_feea0f796c
Vesia no jugó la Serie Mundial con Dodgers por muerte de su hija
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_muladar_d34a1e031b
Exigen invertir en el Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2025_11_07_at_1_20_00_AM_2a8a9a76fd
Pasajeros del Aeropuerto Monterrey sufren un viacrucis para salir
avance_metro_octubre1_7ed2e77871
Comparten avances sobre construcción de línea 4 y 6 del Metro
publicidad
×