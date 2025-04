Emmitt Smith critica a los Cowboys por 30 años sin ganar el SB

La leyenda del futbol americano y miembro del Salón de la Fama, Emmitt Smith, criticó este martes a su exequipo por la sequía de 30 años sin ganar el Lombardi.

"Estoy harto. Hemos permitido que otros critiquen el símbolo de la estrella y se burlen de ella, eso es lo que pasa. "Es increíble que no hayamos estado en un Super Bowl en los últimos 30 años; es una verdadera lástima", dijo la leyenda de los Cowboys para Sports Radio 94WIP.

Smith fue parte de la última gran dinastía del llamado "equipo de América" que dominó la década de los noventas al coronarse en los Super Bowls XXVII, XXVIII y XXX.

El ex corredor habló del presente que viven los Cowboys de cara a la temporada 2025, y que no ve que tengan el potencial para ser contendientes al partido grande.

"Eso me molesta, me molesta porque en el fondo creo que nuestra organización debería competir por un campeonato de la Conferencia Nacional, incluso por estar en un Super Bowl al menos una o dos veces cada década, porque todos los equipos se reciclan cada década y nosotros no hemos sido así", puntualizó.

La última vez que Dallas pisó una final de conferencia y un Super Bowl fue en la temporada de 1995.

En dicho año ganaron el Super Bowl XXX, en donde vencieron a uno de sus clásicos rivales, los Pittsburgh Steelers, por marcador de 27-17.

