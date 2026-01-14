Podcast
Nacional

Imputan ocho presuntos involucrados de incendio en Waldo's Sonora

Son 12 las personas judicializadas que cuentan con suspensiones derivadas de juicios de amparo, las cuales se encuentran en espera de su respectiva audiencia

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora notificó que al menos ocho personas y una empresa fueron imputadas por su presunta responsabilidad por los hechos ocurridos el pasado 01 de noviembre, en el incendio de la sucursal Waldo's Hermosillo.

Este dictamen se reveló durante la audiencia de 17 horas y 50 minutos realizada por el Ministerio Público ante la imputación de ocho personas físicas y una persona moral por los delitos de homicidio culposo, aborto, lesiones y daños.

Presentación periódica y prohibición de salir del territorio; medidas cautelares

A través de redes sociales, la Fiscalía Estatal aseguró que las medidas cautelares estipuladas son la presentación periódica ante el juez, la exhibición de una garantía económica, así como la prohibición de salir del territorio sin autorización.

Ante esto, las autoridades aseguraron que 12 personas judicializadas cuentan con suspensiones derivadas de juicios de amparo, por lo que se encuentran en espera de que se llegue la fecha de su audiencia.

También puede interesarte: Giran 25 órdenes de aprehensión por incendio en Waldo's de Sonora

Se presume que dos personas continúan prófugas de la justicia.

24 personas murieron a causa del siniestro

Autoridades estatales informaron que la cifra de personas fallecidas a causa del siniestro reportado en una tienda Waldo’s aumentó a 24, el pasado 07 de noviembre.

La última víctima registrada fue identificada como un adulto mayor de 81 años, quien se desempeñaba como paquetero de dicha sucursal.


