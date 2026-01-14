Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
griezman_torrent_fichaje_3b3c3ee1b2
Deportes

Griezmann no llegará a Monterrey; Torrent apaga el rumor

Domènec Torrent negó que Rayados de Monterrey busque fichar a Antoine Griezmann y calificó el rumor como una invención. Su prioridad es el Clausura 2026

  • 14
  • Enero
    2026

El nombre de Antoine Griezmann no llegará a la lista de refuerzos de Rayados de Monterrey.

Así lo dejó claro el técnico Domènec Torrent, quien descartó cualquier acercamiento con el delantero francés y calificó la versión como un invento sin sustento.

Tras la victoria de Monterrey ante Necaxa, en la segunda jornada del Clausura 2026, el estratega español fue cuestionado sobre el rumor surgido en España, que vinculaba al club regiomontano con Griezmann luego de la salida de Sergio Ramos.

“Son cosas prácticamente imposibles”

Torrent fue directo al responder y no dejó espacio para la especulación.

“Esto no es verdad, no sé cómo inventan tanto. Estamos diciendo cosas prácticamente imposibles, son barbaridades. No me interesa, me interesa el partido de hoy”, declaró en conferencia de prensa.

El técnico añadió que, aunque tiene redes sociales, evita seguir todo lo que se publica por salud mental y reiteró que su enfoque está en el trabajo diario y en el próximo compromiso del torneo.

Rayados, enfocado en el Clausura 2026

Monterrey consiguió su primer triunfo del certamen al imponerse como visitante al Necaxa, luego de haber debutado con derrota ante Toluca.

Para Torrent, el resultado confirma que el equipo debe concentrarse en su desempeño dentro de la cancha y no en versiones externas.

Respaldo total a Sergio Canales

El entrenador también se refirió al penal fallado por Sergio Canales en el duelo ante Toluca y minimizó cualquier impacto anímico en el mediocampista español.

“Que falle un penal me da igual, falla el que se atreve a patear. Es un jugador fiable, se resbaló y punto. Hace campeonatos que aporta mucho a Rayados, es el que mueve al equipo”, sentenció.

Con ello, Torrent dejó claro que Monterrey mantiene la mira puesta en su proyecto deportivo y no en fichajes mediáticos fuera de la realidad.

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

sergio_ramos_comprar_sevilla_fa26b98614
Sergio Ramos abre la billetera y busca comprar al Sevilla FC
Whats_App_Image_2026_01_15_at_12_11_27_AM_91db5f08fe
Cambian directiva en Peña Taurina El Toreo de Monterrey
uruguay_amistoso_uzbekistan_1bafe02c29
FIFA confirma campamento de la selección de Uruguay en México
publicidad

Últimas Noticias

eua_buque_venezuela_ca370360d1
Incauta EUA otro petrolero vinculado a Venezuela en el Caribe
sergio_ramos_comprar_sevilla_fa26b98614
Sergio Ramos abre la billetera y busca comprar al Sevilla FC
06_ENTREGA_SAMUEL_GARCIA_45_NUEVAS_UNIDADES_A_RUTA_98_HEROES_DE_CAPELLANIA_PALACIO_DE_HIERRO_3ca4cb7972
Samuel García suma 45 nuevas unidades a Ruta 98
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×