¡En la má…quina! Rayados sufre para ganar de visita

Si Rayados quiere avanzar a cuartos de final en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, debe vencer esta noche de visita al Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en el juego de vuelta de octavos de final, ya que el marcador global está 3-2 en favor de La Máquina, que venció a La Pandilla el martes pasado en la ida, en el “Gigante de Acero”.

Sin embargo, esto no será fácil para el Monterrey porque en el actual año futbolístico 2025-2026 ha disputado 25 duelos oficiales en “patio ajeno”… y en 18 de ellos no ha ganado, ya que registra 12 derrotas, seis empates y apenas siete victorias, con 37 goles a favor y 42 en contra, para una diferencia de goles negativa de -5.

En este conteo están cotejos de Liga MX (fase regular y Liguilla), Mundial de Clubes, Leagues Cup y Concachampions.

En estos duelos, los regios siete veces se quedaron en cero.

La única luz de esperanza para este martes es que los albiazules, en sus siete triunfos fuera de casa, cinco de ellos fueron por marcadores que requieren para eliminar a los Cementeros.

Ficha

Futbol

Copa de Campeones de la Concacaf 2026

Octavos de Final

Juego de Vuelta

Cruz Azul Vs. Rayados

Marcador global: 3-2,

favor Cruz Azul

Estadio Cuauhtémoc

21:00 horas - Hoy

Fox One

¡Cómo sufren!

Estos son los datos estadísticos que arroja Rayados en sus 25 juegos oficiales como visitante en este año futbolístico, al considerar Liga MX (fase regular y Liguilla), Mundial de Clubes, Leagues Cup y Concachampions:

Partidos: 25

Triunfos: 7

Empates: 6

Derrotas: 12

Goles a favor: 37

Goles en contra: 42

Diferencia de goles: -5

En problemas

Esta es la segunda ocasión, en la historia de la Concachampions, que Rayados pierde el juego de Ida de una Eliminatoria; en la anterior no logró remontar:

“CONCA” 2024

Semifinal

Juego de Ida: Columbus Crew 2-1 Rayados, en ScottsMiracle-Gro Field

Juego de Vuelta: Rayados 1-3 Columbus Crew, en el “Gigante de Acero”

Global: Columbus Crew 5-2 Rayados

Avanza Columbus Crew a la Final

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