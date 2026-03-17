Monterrey y San Luis firman alianza turística para el Mundial

Monterrey formalizó este martes un convenio de colaboración estratégica con el municipio de San Luis Potosí, buscando consolidar un corredor turístico regional de alto impacto rumbo al Mundial FIFA 2026.

El acuerdo, suscrito en la Sala de Cabildo por el alcalde regio, Adrián de la Garza, y su homólogo potosino, Enrique Galindo, tiene como eje central aprovechar la cercanía geográfica para potenciar la llegada de visitantes nacionales y extranjeros, fortaleciendo la economía de ambas capitales.

Durante la firma, De la Garza subrayó que la capital de Nuevo León debe aprovechar el "aparador" del Mundial no solo para el espectáculo deportivo, sino como un motor de atracción para inversiones, estudiantes y turistas de todo el orbe.

“Sabemos y tenemos la convicción plena de la grandeza de nuestro país, de nuestra región, la grandeza de cada uno de nuestros territorios que tenemos que mostrarle al mundo realmente lo que somos, aprovechar este aparador para atraer inversión, atraer turismo, atraer estudiantes, en fin, todo lo importante y la grandeza que tienen nuestras regiones”, reconoció el edil de Monterrey.

Rumbo a la justa de 2026, la administración de Monterrey ha intensificado las adecuaciones en el primer cuadro de la ciudad y la capacitación de prestadores de servicios.

De acuerdo con las autoridades municipales, el objetivo es garantizar que la infraestructura y la atención al cliente cumplan con los estándares internacionales exigidos por un evento de esta magnitud.

Por su parte, San Luis Potosí aporta a esta alianza una sólida base turística, con registros superiores a los 2 millones de visitantes anuales y una derrama económica que supera los $3,300 millones de pesos, cifras que dinamizarán la oferta conjunta del noreste y centro del país.

VISIÓN SOSTENIBLE

Más allá de los partidos de futbol, aseguraron que el convenio busca generar beneficios sostenibles que trasciendan el evento global.

La estrategia apunta a posicionar a Monterrey como un destino competitivo y moderno, capaz de retener el flujo turístico mediante vínculos institucionales permanentes.

A la ceremonia de firma asistieron integrantes del gabinete municipal, entre ellos, Fernando Margáin, jefe de Gabinete; Ximena Tamariz, secretaria de Desarrollo Económico; y Arturo Cantú, director de Turismo.

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