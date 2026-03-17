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Deportes

Aplazan decisión sobre posible veto a Trump a eventos deportivos

La Agencia Mundial Antidopaje pospuso sanciones a países como Estados Unidos por adeudos, evitando conflicto previo al Mundial 2026

  • 17
  • Marzo
    2026

Este martes, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) aplazó la decisión de prohibir la asistencia de funcionarios gubernamentales a eventos deportivos si sus países retienen cuotas, evitando por ahora un posible conflicto con Donald Trump.

El comité ejecutivo indicó que esta medida será analizada hasta septiembre, después de que se lleve a cabo la Copa Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La idea de prohibir que figuras gubernamentales asistan a grandes eventos deportivos es debido a que Estados Unidos no ha pagado sus aportaciones desde 2023 y ha retenido alrededor de $7,3 millones de dólares, en protesta por la gestión del organismo y casos como el de nadadores chinos.

De aprobarse más adelante, la norma podría entrar en vigor antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, aunque existe incertidumbre sobre su aplicación real a funcionarios.

Por su parte, el director general de la AMA, Olivier Niggli, advirtió que la falta de financiamiento afecta directamente al programa antidopaje y perjudica a los atletas.

La propuesta aún deberá ser ratificada por el consejo de fundación del organismo, cuya próxima reunión está prevista para noviembre.


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