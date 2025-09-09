Cierra Jornada 1 de NFL; Bills ganan a Ravens 40-41
Así cerró la jornada 1 de la temporada regular en NFL, donde Indianapolis Colts arrasó con Miami Dolphins al marcarle 25 puntos de diferencia
- 09
-
Septiembre
2025
La afición de la NFL respiró cuando el futbol americano revivió con el inicio de los juegos de la jornada regular de este 2025.
Pese a las condiciones climatológicas, actitudes antideportivas antes de iniciar el partido, Philadelphia Eagles se llevó la victoria como locales ante los Dallas Cowboys, con un marcador de 24-20.
Al día siguiente, el partido internacional tuvo lugar en Brasil, donde el grupo comandado por Justin Herbert ganaron con los Kansas City Chiefs con una diferencia de seis puntos.
El domingo 7 de septiembre se tuvo lugar con partidos simaltáneos, en donde Indianapolis Colts arrasaron con Miami Dolphins con 33-8.
Aquí los resultados de los juegos llevados acabo este domingo por la Semana 1 de la temporada regular de la #NFL 🇺🇸🏈🏈🏈🏈🏈🏈 pic.twitter.com/AFZ5CskqqY— Roberto Chávez (@rochago1985) September 8, 2025
Sin embargo, uno de los encuentros más emocionantes fue el vivido entre Baltimore Ravens enfrentando a los Buffalo Bills, donde el marcador finalizó con un 41-40 a favor de los locales. Pero un error de Henry hizo que los Bills recuperaran el loboide, marcando la diferencia en la pizarra.
¡¡NO ME LO PUEDO CREER!! ¡¡FUMBLE DE HENRY Y LOS BILLS RECUPERAN EL BALÓN!!🤯🔥#RavensFlock | #BillsMafia— Holy Roller NFL (@HolyRollerNFL) September 8, 2025
pic.twitter.com/BF52YRENCz
La jornada finalizó el lunes con un reñido encuentro entre los Minneapolis Vikings y Chicago Bears, donde JJ McCarthy anotó un touchdown por tierra de 19 yardas, consiguiendo la primera victoria en su carrera.
J.J. MCCARTHY TAKES IT HIMSELF FOR THE TD!!! 🤯— Bleacher Report (@BleacherReport) September 9, 2025
WHAT A SHOWING FROM THE NEW QB1 🔥
(via @NFL)
pic.twitter.com/mdWqVuNuQw
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas