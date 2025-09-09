Cerrar X
Cierra Jornada 1 de NFL; Bills ganan a Ravens 40-41

Así cerró la jornada 1 de la temporada regular en NFL, donde Indianapolis Colts arrasó con Miami Dolphins al marcarle 25 puntos de diferencia

  • 09
  • Septiembre
    2025

La afición de la NFL respiró cuando el futbol americano revivió con el inicio de los juegos de la jornada regular de este 2025.

Pese a las condiciones climatológicas, actitudes antideportivas antes de iniciar el partido, Philadelphia Eagles se llevó la victoria como locales ante los Dallas Cowboys, con un marcador de 24-20.

Al día siguiente, el partido internacional tuvo lugar en Brasil, donde el grupo comandado por Justin Herbert ganaron con los Kansas City Chiefs con una diferencia de seis puntos.

El domingo 7 de septiembre se tuvo lugar con partidos simaltáneos, en donde Indianapolis Colts arrasaron con Miami Dolphins con 33-8.

Sin embargo, uno de los encuentros más emocionantes fue el vivido entre Baltimore Ravens enfrentando a los Buffalo Bills, donde el marcador finalizó con un 41-40 a favor de los locales. Pero un error de Henry hizo que los Bills recuperaran el loboide, marcando la diferencia en la pizarra.

La jornada finalizó el lunes con un reñido encuentro entre los Minneapolis Vikings y Chicago Bears, donde JJ McCarthy anotó un touchdown por tierra de 19 yardas, consiguiendo la primera victoria en su carrera. 

 


