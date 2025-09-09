Cierra Jornada 1 de NFL; Bills ganan a Ravens 40-41

La afición de la NFL respiró cuando el futbol americano revivió con el inicio de los juegos de la jornada regular de este 2025.

Pese a las condiciones climatológicas, actitudes antideportivas antes de iniciar el partido, Philadelphia Eagles se llevó la victoria como locales ante los Dallas Cowboys, con un marcador de 24-20.

Al día siguiente, el partido internacional tuvo lugar en Brasil, donde el grupo comandado por Justin Herbert ganaron con los Kansas City Chiefs con una diferencia de seis puntos.

El domingo 7 de septiembre se tuvo lugar con partidos simaltáneos, en donde Indianapolis Colts arrasaron con Miami Dolphins con 33-8.

Aquí los resultados de los juegos llevados acabo este domingo por la Semana 1 de la temporada regular de la #NFL

Sin embargo, uno de los encuentros más emocionantes fue el vivido entre Baltimore Ravens enfrentando a los Buffalo Bills, donde el marcador finalizó con un 41-40 a favor de los locales. Pero un error de Henry hizo que los Bills recuperaran el loboide, marcando la diferencia en la pizarra.

¡¡NO ME LO PUEDO CREER!! ¡¡FUMBLE DE HENRY Y LOS BILLS RECUPERAN EL BALÓN!!🤯🔥#RavensFlock | #BillsMafia

pic.twitter.com/BF52YRENCz — Holy Roller NFL (@HolyRollerNFL) September 8, 2025

La jornada finalizó el lunes con un reñido encuentro entre los Minneapolis Vikings y Chicago Bears, donde JJ McCarthy anotó un touchdown por tierra de 19 yardas, consiguiendo la primera victoria en su carrera.

J.J. MCCARTHY TAKES IT HIMSELF FOR THE TD!!! 🤯



WHAT A SHOWING FROM THE NEW QB1 🔥



(via @NFL)

pic.twitter.com/mdWqVuNuQw — Bleacher Report (@BleacherReport) September 9, 2025

