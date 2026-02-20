Tigres pierde 2-1 ante Pachuca, que le dio la vuelta al marcador

Esta noche en el Estadio Universitario los Tigres de la UANL perdieron 2-1 ante Pachuca. Las anotaciones de los de amarillo total fue obra de Ozziel Herrera; por parte de los ‘Tuzos’ corrieron a cargo de Salomón Rondón y Robert Kenedy. Los del ‘Conde’ Pizarro en el presente Torneo pierden por segunda ocasión en el ‘Volcán’.

Para la jornada 8, los de la ‘U’ visitarán el Estadio de Ciudad de los Deportes para enfrentar al América; el juego será el próximo sábado 28 de Febrero en punto de las 21:00 horas.

Tigres y Pachuca, en duelo de alternativas

Tras cumplirse todos los protocolos establecidos por la Liga MX y de entonar el Himno Nacional Mexicano, el Árbitro Central duranguense hizo sonar su ocarina para iniciar las acciones de la contienda entre los dirigidos por Guido Pizarro y los comandados por Esteban Solari.

Fiel a su costumbre, el parado en el rectángulo verde presentado por el timonel de los de amarillo total se mostró en un 4-2-3-1, por su parte, el cuadro hidalguense se acomodó en el ‘Volcán’ de la misma manera; copando cada rincón de la cancha y atacando a su rival de manera muy atrevida.

Desde el comienzo, tanto los de amarillo total como los que vistieron de azul marino se volcaron al frente y tocaron la puerta en los marcos encomendados a Nahuel Guzmán por los felinos y a Carlos Moreno por los tuzos; los guardametas pudieron contener los constantes embates de su rival en turno empleándose a fondo.

Con el correr de los minutos, se pudo notar la alternancia en la posesión del esférico, generando múltiples llegadas por los costados, ‘entrando como cuchillo en mantequilla’ por el centro del campo y a que conectaban el esférico peligrosamente desde linderos del área.

La primera de peligro vino a los 30’ de tiempo corrido, cuando el venezolano Salomón Rondón contrarremata de pierna derecha tras un disparo ejecutado por Oussama Idrissi y precedido por un contraataque, mandando el balón a besar las redes.

Cabe hacer mención que, en el nacimiento de la jugada se presentó una falta de Christian Rivera sobre Jesús Angulo y que fue validado por el nazareno en el VAR (Video Assistant Referee) invalidando el gol.

El dominio de la localía era abrumador y ya el reloj marcaba los 38’ minutos, cuando Ozziel Herrera aprovechó un pase filtrado a profundidad enviado por Ángel Correa, para rematar con la pierna derecha y dejar sin oportunidad al cancerbero colimense Carlos Agustín Moreno Luna, quien nada pudo hacer para evitar el 1-0 en favor del cuadro universitario.

Golazo de Ozziel Herrera 🔥



Tigres 1-0 Pachuca pic.twitter.com/gJoSXpGYWP — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) February 21, 2026

En la pantalla del Estadio Universitario se podía leer que se llegaban a los 45’ minutos de tiempo corrido y la Juez Central Ortiz Nava indicó que se agregarían siete minutos más de compensación; en donde los de amarillo total buscaron incrementar la ventaja, luego de consumirse el tiempo añadido el Árbitro Central marcó la finalización de la primera mitad.

Pachuca le da la vuelta al marcador

Para la parte complementaria, los de amarillo total y los de azul marino regresaron al campo con la misma oncena que conformaron desde el comienzo de la batalla. La intensidad del duelo era similar a la mostrada en el primer tiempo.

A los 46’ de acción se presenta un remate de testa por parte de Ozziel Herrera a pase de Rodrigo Aguirre, que pasa rozando el palo derecho de la cabaña defendida por Carlos Moreno. Dos minutos después Joaquim Pereira comete una falta sobre Alexéi Domínguez en linderos del área y el silbante ‘Gato’ Ortíz decide expulsarlo, posterior a consultarlo en el VAR expulsa al futbolista brasileño.

Los de la ‘Bella Airosa’ buscaron aprovechar la superioridad numérica que tenían en el terreno de juego y se volcaron con todo su arsenal al frente. Pero, el obús se negaba a besar la red felina; con llegadas por las bandas a gran velocidad, disparos desde diversos puntos de la cancha, aunado a el entretejimiento del juego de conjunto.

La tendencia seguía en favor de la escuadra de Esteban Solari con el correr de los minutos, donde su superioridad en el terreno de juego quedaba de manifiesto. Y fue los 78’ minutos cuando Pachuca puso el 1-1 por conducto de su goleador José Salomón Rondón Giménez, que remata de cabeza a pase de Víctor Guzmán quien cobró un tiro de esquina.

Gol de Rondón!!!



Tigres 1-1 Pachuca pic.twitter.com/zWL538JEqs — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) February 21, 2026

El 2-1 en favor de los ‘Tuzos’ se dio a los 87’ minutos por obra y gracia del dorsal 29 brasileño Robert Kenedy Nunes Do Nascimento, quien, al ver adelantado al cancerbero Nahuel Guzmán dispara de zurda e incrusta el obús al fondo de las redes.

Golazo de Kennedy 🔥

Agarró adelantado a Nahuel



Tigres 1-2 Pachuca pic.twitter.com/8KX89l1YmT — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) February 21, 2026

Al llegar el minuto 90’ el cuerpo arbitral comandado por Marco Antonio Ortiz Nava decidió agregar cinco minutos de reposición, que tras consumirse el añadido se pitó el final de la batalla y el triunfo del cuadro de la ‘Bella Airosa’.

