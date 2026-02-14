Debutan los perros robot 'K9-X' en el Estadio de Rayados
Guadalupe desplegó por primera vez sus unidades K9-X, perros robot con cámaras y sensores, durante el partido de Rayados para reforzar la vigilancia
El operativo de seguridad dio un salto al futuro este fin de semana.
Para el encuentro de los Rayados de Monterrey, el municipio de Guadalupe puso en marcha por primera vez a sus unidades K9-X, los perros robot diseñados para reforzar la vigilancia en eventos masivos.
Las unidades robóticas realizaron recorridos preventivos en los accesos principales y zonas clave del estadio.
“K9-X de Guadalupe debutan en el partido de Monterrey”, informó el municipio.
Estos dispositivos están equipados con sensores y cámaras de alta resolución que permiten un monitoreo en tiempo real, complementando las labores de los elementos humanos y caninos tradicionales.
La implementación de los K9-X no solo busca la innovación visual, sino objetivos tácticos específicos como vigilancia en zonas de difícil acceso, disuasión preventiva y refuerzo de seguridad
Las autoridades municipales informaron que Guadalupe se posiciona a la vanguardia en el uso de inteligencia artificial y robótica aplicada a la protección ciudadana.
