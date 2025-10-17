Cerrar X
estadio_xolos_mundial_96c164d3ff
Deportes

Estadio de Xolos será Centro de Entrenamiento rumbo al Mundial

El Estadio Caliente fue designado como sede oficial para recibir a selecciones internacionales que se prepararán para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

  • 17
  • Octubre
    2025

La ciudad de Tijuana fue oficialmente elegida como Centro de Entrenamiento para la Copa Mundial de la FIFA 2026, anunció el Gobierno del Estado de Baja California.

El Estadio Caliente, casa de los Xoloitzcuintles de Tijuana, será el recinto que albergará a las selecciones internacionales durante su preparación previa al torneo.

La designación fue confirmada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien celebró el reconocimiento.

“Gracias al trabajo conjunto con el Gobierno de México, Baja California será el hogar de selecciones de todo el mundo para su preparación previa rumbo a la fiesta más grande del futbol mundial… WELCOME TO BAJA”, expresó Pilar.

Cabe señalar que Tijuana fue elegida por su posición geográfica privilegiada, al ser la ciudad mexicana más cercana a Los Ángeles, donde se encuentra el SoFi Stadium, una de las sedes de la Copa del Mundo.

Además, cuenta con una infraestructura deportiva de primer nivel, y una amplia red de servicios turísticos y de hospedaje capaces de atender los estándares internacionales exigidos por la FIFA.

La ciudad fronteriza también posee el único aeropuerto del país con cruce directo a Estados Unidos mediante el Cross Border Xpress (CBX), lo que facilitará la movilidad de jugadores, delegaciones y visitantes.

Con esta designación, Tijuana se une a la lista de ciudades clave que participarán en la organización del Mundial 2026, fortaleciendo la presencia de México en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Desde la frontera bajacaliforniana será posible conectar con las tres sedes oficiales mexicanas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como con diversas ciudades estadounidenses.

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25294103710657_49fa0851f5
¡Lista la Serie Mundial! Azulejos se medirán con los Dodgers
AP_25293820411288_98c4e5f114
Jayden Daniels es duda para para enfrentar a los Chiefs
AP_25293812304775_88f7199bb7
Doug Martin murió tras enfrentarse a policías en una detención
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_bancos_vector_616a7838cb
Vector dice adiós a clientes tras acusaciones de lavado de dinero
AP_25294103710657_49fa0851f5
¡Lista la Serie Mundial! Azulejos se medirán con los Dodgers
coahuila_eh_d75c357d0e
Fiscalía detiene a agresores de militares; dos son mujeres
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×