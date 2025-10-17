Estadio de Xolos será Centro de Entrenamiento rumbo al Mundial

La ciudad de Tijuana fue oficialmente elegida como Centro de Entrenamiento para la Copa Mundial de la FIFA 2026, anunció el Gobierno del Estado de Baja California.

El Estadio Caliente, casa de los Xoloitzcuintles de Tijuana, será el recinto que albergará a las selecciones internacionales durante su preparación previa al torneo.

La designación fue confirmada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien celebró el reconocimiento.

“Gracias al trabajo conjunto con el Gobierno de México, Baja California será el hogar de selecciones de todo el mundo para su preparación previa rumbo a la fiesta más grande del futbol mundial… WELCOME TO BAJA”, expresó Pilar.

Cabe señalar que Tijuana fue elegida por su posición geográfica privilegiada, al ser la ciudad mexicana más cercana a Los Ángeles, donde se encuentra el SoFi Stadium, una de las sedes de la Copa del Mundo.

Además, cuenta con una infraestructura deportiva de primer nivel, y una amplia red de servicios turísticos y de hospedaje capaces de atender los estándares internacionales exigidos por la FIFA.

La ciudad fronteriza también posee el único aeropuerto del país con cruce directo a Estados Unidos mediante el Cross Border Xpress (CBX), lo que facilitará la movilidad de jugadores, delegaciones y visitantes.

Con esta designación, Tijuana se une a la lista de ciudades clave que participarán en la organización del Mundial 2026, fortaleciendo la presencia de México en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Desde la frontera bajacaliforniana será posible conectar con las tres sedes oficiales mexicanas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como con diversas ciudades estadounidenses.

