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Nuevo León

DIF de García promueve inclusión en Día del Autismo

Los asistentes participaron en dinámicas orientadas a fortalecer la comprensión sobre el autismo, así como a fomentar una cultura de respeto

  • 02
  • Abril
    2026

En el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, autoridades municipales de García realizaron una serie de actividades enfocadas en promover la inclusión y el bienestar familiar, con la participación de madres, padres de familia y sus hijos en el Teatro de la Gente.

Impulsan actividades de concientización

El alcalde Manuel Guerra Cavazos, en coordinación con el Sistema DIF Municipal, encabezado por Ana Paula Ríos Garza, promovió conferencias dirigidas a familias con el objetivo de acercar información y generar espacios de acompañamiento.

Durante la jornada, los asistentes participaron en dinámicas orientadas a fortalecer la comprensión sobre el autismo, así como a fomentar una cultura de respeto e inclusión en la comunidad.

Llamado a una sociedad más empática

Durante su intervención, el alcalde subrayó la importancia de avanzar hacia una sociedad que reconozca la diversidad y promueva la empatía.

“Hoy conmemoramos el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. En el DIF de la Gente trabajamos todos los días para reconocer el valor de cada historia”, expresó el munícipe.

Asimismo, reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones que contribuyan a consolidar una comunidad incluyente, donde cada persona sea valorada y respetada.

Trabajo cercano con las familias

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal, Ana Paula Ríos Garza, destacó la importancia de mantener una atención cercana a las familias, promoviendo valores como la empatía y el respeto.

“En García seguimos impulsando acciones que fomentan la empatía y el respeto, fortaleciendo una sociedad más consciente e incluyente”, expresó.

Además, hizo énfasis en la necesidad de construir entornos de apoyo para todas las personas.

“Hoy reafirmamos la importancia de construir una comunidad donde cada persona sea comprendida, respetada y acompañada”, afirmó.

Acciones permanentes por el bienestar social

Finalmente, las autoridades destacaron que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia continua del DIF de la Gente, enfocada en acercar herramientas que contribuyan al bienestar social y al desarrollo integral de las familias del municipio.


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