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Tamaulipas

Obispo encabeza misa en penal de Nuevo Laredo

En el Centro de Readaptación Social se llevó a cabo la misa del Jueves Santo, que para la comunidad católica marca el inicio de la Semana Mayor

  • 02
  • Abril
    2026

Este jueves santo, en medio de historias marcadas por el dolor de personas privadas de su libertad en el penal de Nuevo Laredo, se hizo presente el obispo, Luis Carlos Lerma Martínez, para realizar la ceremonia del lavatorio de pies con internos del reclusorio.

En el Centro de Readaptación Social, un espacio donde la esperanza se vuelve urgente y la misericordia se hace necesaria, se llevó a cabo la misa del Jueves Santo, que para la comunidad católica marca el inicio de la Semana Mayor, que culmina en el Domingo de Resurrección.

La celebración reunió a 30 internos que participaron en la Santa Misa presidida por el obispo.

En un acto significativo, el obispo realizó el lavatorio de los pies a un grupo de internos que representaron a los 12 Apóstoles, recordando que el verdadero liderazgo cristiano nace del servicio humilde.

Al finalizar la Eucaristía, uno de los internos, quien lleva 11 años privado de su libertad, dirigió un mensaje lleno de gratitud al obispo.

Con palabras sinceras, le pidió que orara por ellos, asegurándole que también ellos elevarían sus oraciones por él. Asimismo, algunos internos entregaron cartas a monseñor Luis Carlos, reflejo de corazones que, en medio de su realidad, buscan ser escuchados y abrazados por la misericordia de Dios. Una persona donó alimentos que fueron compartidos entre los internos. 

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