Cerrar X
Estadio_BBVA_Monterrey_archivo_9d7fa6661b
Deportes

Estas selecciones avanzaron al Repechaje y jugarían en Monterrey

Recordemos que esta mini torneo se jugará en marzo de 2026 en Monterrey y Guadalajara, donde se disputarán dos boletos más para la justa

  • 18
  • Noviembre
    2025

La ruta rumbo al Mundial de 2026 está casi definida, con la mayoría de los equipos ya con boleto en mano y con otros más que recibirán una segunda oportunidad mediante el Repechaje Internacional, el cual se disputará en México.

Con el cierre de las Eliminatorias de Concacaf, los cupos para la Repesca quedaron así: por parte de esta confederación estarán Surinam y Jamaica; por Conmebol (Sudamérica) jugará Bolivia; de la OFC (Oceanía) estará el novato Nueva Caledonia; de la CAF (África) aparece República Democrática del Congo y de AFC (Asia) jugará Irak.

Recordemos que esta mini torneo se jugará en marzo de 2026 en Nuevo León y Jalisco, donde se disputarán dos boletos más para la justa. En la Llave A, que se jugará en el Estadio Monterrey, ya tiene lugar República Democrática del Congo por ser el mejor clasificado del ranking FIFA (56); mientras que en la Llave B, a jugarse en el Estadio Guadalajara, amarró puesto Irak, el segundo mejor clasificado (60).

Mediante un sorteo, que se celebrará el 20 de noviembre, las seis selecciones conocerán la ruta a la clasificación, que constará de dos llaves, compuestas de tres combinados cada una.

Los cuatro peores clasificados en el ranking FIFA disputarán la Semifinal, mientras que los dos mejores irán directo a la Final y los dos ganadores estarán en la Copa del Mundo 2026.

¿Y los equipos europeos?

Llama la atención que no hay equipos de Europa en esta instancia, a pesar de que sí habrá un Repechaje, pues esto se debe a que UEFA organizará su propio torneo para repartir sus cuatro boletos restantes.

Para este, los clasificados son: Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Ucrania, Turquía, Irlanda, Polonia, Bosnia-Herzegovina, Italia, Gales, Albania, República Checa, Macedonia del Norte (vía Nations League), Suecia (vía Nations League), Rumania (vía Nations League), Irlanda del Norte (vía Nations League).

En esta competencia los 16 equipos se dividirán en cuatro equipos de cuatro, donde los primeros lugares jugarán Semifinales y luego Final.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_19_at_1_19_51_AM_a109e6976c
Rayados, con posibilidad de llegar a la Final del Apertura 2025
Whats_App_Image_2025_11_19_at_1_21_35_AM_1_28702ed109
Vienen rejoneadores con experiencia, arrojo… ¡Y juventud!
8e8423689d1236a6092203dbf716f622299262d5_b97b0ed862
México cae 1-2 ante Paraguay y suma otra fecha FIFA para olvidar
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_19_at_12_07_00_AM_1_072de8ff62
Restauranteros de NL formarán personal bilingüe para el Mundial
catedra_alfonso_reyes_madrid_uanl_1_75de7f7a3d
UANL inaugura en Madrid la sexta edición de la Cátedra Reyes
finanzas_obras_publicas_06856546c0
Detonan obras en NL; empleo en sector de la construcción
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_58b56f352b
Hallan restos humanos en fosa clandestina del ejido El Porvenir
Whats_App_Image_2025_11_17_at_1_33_44_AM_36f28cee8f
Inmobiliaria cateada ya había incumplido en preventas
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×