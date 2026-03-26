México espera rival: Europa define último cupo al Grupo A

La Selección Mexicana ya tiene claro el panorama rumbo al Mundial 2026, pero aún le falta conocer al último integrante de su grupo.

El lugar pendiente en el Grupo A saldrá del repechaje de la UEFA, donde cuatro selecciones europeas buscan el boleto definitivo.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre, enfrentará a Sudáfrica y Corea del Sur en la fase de grupos, mientras que el cuarto rival saldrá de la llamada Ruta D del repechaje europeo, integrada por Macedonia del Norte, Irlanda, República Checa y Dinamarca.

Dinamarca, la favorita para completar el grupo

Sobre el papel, Dinamarca parte con ventaja. El equipo dirigido por Brian Riemer cuenta con una base sólida y jugadores en alto nivel competitivo, encabezados por Rasmus Højlund, quien ha recuperado protagonismo en Europa.

El combinado danés se quedó cerca de clasificar de forma directa, pero una derrota en la última jornada lo obligó a disputar el repechaje. Aun así, su experiencia internacional y su posición en el ranking FIFA lo colocan como el principal candidato.

“Tenemos una oportunidad real”, afirmó Højlund, dejando clara la confianza del plantel.

República Checa apuesta por su poder ofensivo

Otro de los contendientes es República Checa, que confía en su capacidad ofensiva. El equipo ahora dirigido por Miroslav Koubek tiene en Patrik Schick a su principal referente en ataque.

El delantero destaca por su juego aéreo y su capacidad para definir dentro del área, lo que convierte a los checos en un rival peligroso, especialmente en partidos cerrados.

Tras quedarse a la sombra de Croacia en la eliminatoria, los europeos buscan regresar a un Mundial por primera vez desde 2006.

Irlanda, intensidad y juego físico

Irlanda llega con un estilo muy definido: intensidad, orden defensivo y juego directo. Bajo el mando de Heimir Hallgrímsson, el equipo apuesta por el trabajo colectivo y la fortaleza física.

Jake O’Brien, defensa del Everton, es uno de los pilares del equipo, destacando por su dominio aéreo y solidez en la zaga.

El propio vestidor irlandés ha respaldado el proyecto del técnico, confiando en romper una sequía mundialista de más de dos décadas.

Macedonia del Norte, el rival incómodo

Aunque es considerada la selección más débil del grupo, Macedonia del Norte ha demostrado que puede dar sorpresas. Ya lo hizo en 2022 al eliminar a Italia en la carrera rumbo a Qatar.

Con Eljif Elmas como figura, el equipo combina talento y determinación. Su capacidad para competir sin presión lo convierte en un rival incómodo para cualquiera.

“Es uno de los partidos más importantes de mi carrera”, reconoció Aleksandar Trajkovski, recordando el histórico triunfo ante los italianos.

El ganador de esta ruta se integrará al Grupo A junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur, en un sector que promete equilibrio y competencia desde la primera jornada.

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