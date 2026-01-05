'Estas son Las Mañanitas…', la Liga Casabella está de fiesta

“Todo llegó a finales de la década de los 80, principio de los 90, cuando luego de meses de darle forma a un sueño, por fin la noche del jueves 5 de enero de 1995, la ocarina del árbitro central, luego de la bendición celestial, el balón comenzó su rodaje sobre el sintético hasta llegar a este 2026, donde no ha dejado de hacerlo”, comentó un entusiasmado Gerardo Guerra Lozano al inicio de las celebraciones del 31 Aniversario de la entonces Liga de Fútbol Rápido San Nicolás, hoy convertida en la Liga CasaBella, “La Catedral” de este deporte y el fútbol 7.

Cientos de minutos cronometrados, miles de juego, grandes transformaciones han pasado ya a lo largo de 31 años en aquellas instalaciones nacidas a las afueras del municipio metropolitano, hoy convertido en un importante desarrollo urbano e industrial, donde día tras día cientos de niños, jóvenes, adultos, mujeres y hombres degustan de sus deportes favoritos: el fútbol rápido y el fútbol 7”.

“Hemos marcado la pauta en el desarrollo de estas disciplinas, desde hacer voltear la vista a los jugadores del fútbol soccer, quien dominaba nuestro país, luego de 2 mundiales de fútbol, y atraerlos a un mundo nuevo, con reglas más sencillas, competencias más aguerridas, con instalaciones más modernas, además de la integración familiar, como pilar principal de nuestro trabajo”, manifestó Guerra Lozano.

La integración de la profesionalización nacional e internacional del fútbol rápido, con origen en el sintético nicolaíta en la década de los noventas y su resurgimiento en el nuevo milenio, forman parte de la legendaria historia de la Liga CasaBella entre la comunidad nacional.

“Nos ha tocado ser pioneros en muchos aspectos dentro del desarrollo del fútbol rápido y fútbol 7, desde el diseño confortables instalaciones, la práctica diurna y nocturna del mismo, sin importar muchas veces las condiciones climáticas, además la aplicación de lo más avanzado en tecnología para lograr estar a solo un “suave sentir” del teclado de un procesador desde la cancha hasta la comodidad de nuestro hogar, centro de trabajo o lugar de reunión, sumando además la reproducción posterior en la hora o día deseado, ha sido parte de nuestra aportación en al deporte en estos 31 años”, enfatizó el presidente de la Liga CasaBella.

Atrás han quedado ya tres décadas, hoy la organización líder del fútbol rápido y fútbol siete, comienza el gran reto de seguir innovando y dejando sus huellas, para quienes le siguen sus pasos las tomen o apliquen como modelo de crecimiento.

“El reto es muy grande, pero la experiencia es mayor, por ello lo estamos conjugando para seguir siendo simplemente, “La Catedral” del fútbol rápido y fútbol siete de México”, resumió el presidente de la Liga CasaBella, Gerardo Guerra Lozano.

