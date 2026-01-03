Deja David Garza Lagüera legado empresarial y humanista

La comunidad empresarial y la sociedad regiomontana se visten de luto tras el fallecimiento de David Garza Lagüera, destacado empresario y filántropo, quien partió este sábado a los 91 años.

Conocido cariñosamente por su familia como "Vivo", Garza Lagüera dejó una huella imborrable no solo en el desarrollo urbano de la ciudad, sino también en la preservación del legado de su padre, Don Eugenio Garza Sada, y en la conservación de la naturaleza en México.

Hijo del fundador del Tecnológico de Monterrey, Don Eugenio Garza Sada, y de Doña Consuelo Lagüera Zambrano, David dedicó gran parte de su vida a honrar la memoria de sus progenitores.

Fue el impulsor principal del Centro Eugenio Garza Sada y lideró la restauración de la emblemática residencia de su padre en la Colonia Obispado, hoy convertida en La Casa de Liderazgo Humanista.

Le sobreviven su esposa, Norma Alanís de Garza-Lagüera, sus hijos David, Federico, Yolanda, Marcela y Alberto Garza Santos, así como sus hermanas Alicia y Consuelo. Se une en la eternidad a sus hermanos Eugenio, Alejandro, Gabriel, Marcelo y Manuel.

Visión empresarial y urbana

En el ámbito profesional, Garza Lagüera fue un visionario del desarrollo inmobiliario.

Se le reconoce como el principal impulsor de la zona de Valle Poniente y el creador de las icónicas Torres Moradas, estructuras que hoy forman parte esencial del panorama urbano de Monterrey.

Compromiso social y ambiental

Su legado trascendió el ámbito empresarial para consolidarse en una profunda responsabilidad social y ambiental. Como testimonio de su impacto, se instituyó en su honor el Premio Nacional a la Investigación en Desarrollo Sustentable y Economía Circular 'David Garza Lagüera'.

Dentro de su apoyo al empresariado y al medio ambiente destacan:

Apoyo a Emprendedores: Fundó ADMIC Nacional A.C., organización pionera que durante 35 años brindó créditos y asesoría a microempresas que no tenían acceso a la banca tradicional.

Conservación de la Vida Silvestre: Colaboró con el Departamento de New Mexico Wildlife para la introducción exitosa del Elk wapiti en México y apoyó estudios críticos para la protección del oso negro mexicano.

Reconocimientos: En 1999 recibió la Medalla Presidencial al Mérito Ganadero.

Su impacto fue tal que en 2023 se instauró el Premio Nacional a la Investigación en Desarrollo Sustentable y Economía Circular que lleva su nombre.

La partida de David Garza Lagüera representa la pérdida de uno de los últimos grandes referentes de la generación que consolidó el espíritu industrial y humano de Nuevo León.

Descanse en paz.

Comentarios