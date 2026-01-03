Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
06f7ac74_d9f2_4d2a_bfb8_517768d0683b_10ee01091b
Nuevo León

Deja David Garza Lagüera legado empresarial y humanista

David Garza Lagüera dejó un legado clave en el desarrollo urbano, la filantropía y la preservación del humanismo y la obra de Don Eugenio Garza Sada en México

  • 03
  • Enero
    2026

La comunidad empresarial y la sociedad regiomontana se visten de luto tras el fallecimiento de David Garza Lagüera, destacado empresario y filántropo, quien partió este sábado a los 91 años.

Conocido cariñosamente por su familia como "Vivo", Garza Lagüera dejó una huella imborrable no solo en el desarrollo urbano de la ciudad, sino también en la preservación del legado de su padre, Don Eugenio Garza Sada, y en la conservación de la naturaleza en México.

Hijo del fundador del Tecnológico de Monterrey, Don Eugenio Garza Sada, y de Doña Consuelo Lagüera Zambrano, David dedicó gran parte de su vida a honrar la memoria de sus progenitores. 

277ab72c-a135-4a09-b895-e5d93a51e40d.jfif

Fue el impulsor principal del Centro Eugenio Garza Sada y lideró la restauración de la emblemática residencia de su padre en la Colonia Obispado, hoy convertida en La Casa de Liderazgo Humanista.

Le sobreviven su esposa, Norma Alanís de Garza-Lagüera, sus hijos David, Federico, Yolanda, Marcela y Alberto Garza Santos, así como sus hermanas Alicia y Consuelo. Se une en la eternidad a sus hermanos Eugenio, Alejandro, Gabriel, Marcelo y Manuel.

e95feb38-54ee-42df-a61c-487d1e595bf1.jfif

Visión empresarial y urbana

En el ámbito profesional, Garza Lagüera fue un visionario del desarrollo inmobiliario.

82f9a61a-aa15-4705-834c-c247ff8191c4.jfif

Se le reconoce como el principal impulsor de la zona de Valle Poniente y el creador de las icónicas Torres Moradas, estructuras que hoy forman parte esencial del panorama urbano de Monterrey.

Compromiso social y ambiental

Su legado trascendió el ámbito empresarial para consolidarse en una profunda responsabilidad social y ambiental. Como testimonio de su impacto, se instituyó en su honor el Premio Nacional a la Investigación en Desarrollo Sustentable y Economía Circular 'David Garza Lagüera'.

Dentro de su apoyo al empresariado y al medio ambiente destacan:

Apoyo a Emprendedores: Fundó ADMIC Nacional A.C., organización pionera que durante 35 años brindó créditos y asesoría a microempresas que no tenían acceso a la banca tradicional.

60d3e3e7-beff-4315-9ed6-e144a6ed226f.jfif

Conservación de la Vida Silvestre: Colaboró con el Departamento de New Mexico Wildlife para la introducción exitosa del Elk wapiti en México y apoyó estudios críticos para la protección del oso negro mexicano.

Reconocimientos: En 1999 recibió la Medalla Presidencial al Mérito Ganadero.

Su impacto fue tal que en 2023 se instauró el Premio Nacional a la Investigación en Desarrollo Sustentable y Economía Circular que lleva su nombre.

c9436dd6-19df-4461-9508-714d47e9f84a.jfif

La partida de David Garza Lagüera representa la pérdida de uno de los últimos grandes referentes de la generación que consolidó el espíritu industrial y humano de Nuevo León.
Descanse en paz.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

fallece_david_garza_laguera_empresario_monterrey_83460aa57b
Fallece David Garza Lagüera, heredero del legado Garza Sada
cb4fa178_d5cc_4709_adfc_2a04ed44ed1d_61636e1905
Tiene Estado nivel histórico de inversión extranjera directa: NL
infancia_mauricio_2d9c746520
La infancia de Mauricio Fernández, entre cariño y privilegios
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T125821_570_c9c5f10a9c
Muere trabajador de Nemak tras accidente con maquinaria en García
EH_DOS_FOTOS_2026_01_04_T124401_697_f44e42eca9
Miley Cyrus tiene 'grandes planes' por 20 años de Hannah Montana
Captura_f973c6470f
Fulham frena al Liverpool con gol agónico en la Premier
publicidad

Más Vistas

5c748a96_fc87_455c_87ee_69222fa6141a_6e08258976
Acusan a mujer por fraude de "tanda" por $27 millones de pesos
AP_26003246081742_0e03df8778
EUA capturó a Maduro y a su esposa en operativo militar
ingrid_jasso_tandera_estafadora_27_millones_de_pesos_regios_d33061b2e1
Tandera defrauda 100 personas y debe más de 20 millones de pesos
publicidad
×