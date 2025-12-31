Entre obras y tráfico, Monterrey vive su año de transformación

Para la urbe regia, este 2025 que concluye fue el año de la infraestructura… y del tráfico vehicular.

Con grandes obras que están en marcha, como líneas del Metro, carreteras, cuarteles de policía y parques, entre otras, la zona conurbada de Monterrey va consolidando su estatus, según expertos, de “verdadera metrópoli” y deja atrás el estigma histórico de ser un “rancho grande”.

Además, a la ciudad han llegado múltiples transnacionales, sumando en cuatro años $115,000 millones de dólares en inversión extranjera directa.

Pero el estado es víctima de su propio éxito, pues ese desarrollo ha derivado en que la movilidad sea cada vez más complicada, incrementando los tiempos de traslado en coche en casi 20% este año, una mayor saturación del transporte público y un crecimiento de casi 40% en el parque vehicular en los últimos 10 años.

De hecho, según datos dados a conocer en el cuarto informe de gobierno, al estado llegan cada año 150,000 nuevos habitantes que son atraídos por las oportunidades que ofrece el estado y que demandan servicios.

Expertos sostienen que en el 2025 el estado ya tomó “otro rostro” y que lo consolidará en el 2026 cuando las obras concluyan, pero que se tiene que buscar ese equilibrio para que su crecimiento esté acorde al aumento poblacional.

En entrevista con El Horizonte, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, señaló que el 2025 fue el año en el que las obras se avanzaron considerablemente y en el que se demostró que en este sexenio se ha invertido mucho más que en otros gobiernos.

Hasta el momento, dijo, se han invertido $120,000 millones de pesos, pero al cierre de este gobierno llegará a los $180,000 millones de pesos.

“Jamás en la historia se había visto una inversión en infraestructura como lo estamos viendo ahora y la verdad es que la gente de Nuevo León no se merece menos”, dijo Flores.

El analista, Eloy Garza, dijo que, aunado al crecimiento vehicular, también las mismas obras están generando más lenta circulación, pero que eso al final se resolverá con la mayor infraestructura.

“Se está construyendo mucho y por eso hay mucho tráfico, pero todo este tráfico que se está generando, piénsenlo también, que se está haciendo por la salud del área metropolitana de Monterrey.

“Acuérdese que se están construyendo 34 kilómetros lineales de línea de Metro; actualmente llevamos 32 kilómetros lineales operando, pero esos 32 kilómetros se hicieron a lo largo de tres sexenios; aquí ya ahora llevan casi 34 kilómetros en una sola, en un solo sexenio que todavía no termina”, indicó Garza.

En tanto, el Secretario General de Gobierno indicó que el próximo año será uno de retos y que lo más importante es el gran legado que se dejará en Nuevo León.

Tan solo el estado invierte en nueve grandes proyectos cerca de $85,000 millones de pesos, pero considerando los $87,000 millones de pesos que la federación invertirá en el llamado “Tren del Norte”, que ya empezó, la cifra se eleva a $172,000 millones de pesos.

Entre las principales obras destacan las Líneas 4 y 6 del Metro y sus respectivas ampliaciones, que tendrán un costo estimado de $37,777 millones de pesos, la Carretera Interserrana, que costaría $30,306 millones, y la Carretera Gloria-Colombia, estimada en $4,905 millones de pesos.

“Por supuesto que las obras se van a acabar para el siguiente año, le estamos echando toda la carne al asador y estamos convencidos de que las obras se van a terminar, vamos en tiempo y forma, veremos obras concluidas y un estado de primer mundo”, dijo el funcionario.

Pero hay más autos

Pero el desarrollo ha traído otros retos como la movilidad, pues las arterias de la ciudad están cada vez más congestionadas.

Y es que en la última década, se ha disparado la cantidad de automóviles registrados.

Según datos del Instituto de Control Vehicular (ICV), en el 2015 había registrados 1 millón 865,729 vehículos y hasta el último corte de este año sumaban 2 millones 256,733, que es un 37% de incremento.

El año pasado cerró en 2 millones 566,7333, por lo que la cantidad de este año es casi 5% superior.

En cuanto a traslados, el dato más reciente de la plataforma Cómo Vamos, Nuevo León, arrojó que el promedio de tiempo el año era de 1 hora con 23 minutos y para este 2025 ya reportó 1 hora con 38 minutos, que son 15 minutos más o un 18% de aumento.

Adiós al ‘rancho grande’

La urbe regia está cobrando un nuevo rostro con obras de infraestructura que no se habían realizado en ningún otro sexenio; además, también registra niveles de desarrollo que han sido un imán para otras personas de otras entidades que se asientan. Sin embargo, esto ha traído otros retos como un mayor caos vial y saturación en el transporte público.

Inversión actual en infraestructura: $120,000 millones de pesos.

Al terminar el sexenio: $180,000 millones de pesos.

Captación de inversión extranjera directa: $115,000 millones de dólares.

Y así ha crecido el parque vehicular.

2015: 1 millón 865,729

2020: 2 millones 476,062

2025: 2 millones 566,733

Aumento 2015 vs. 2025: 37%

Aumento 2020 vs. 2025: 4%

