Este viernes es un aniversario en la Monumental de Monterrey

Con la alegría de llegar al 88 aniversario de su inauguración, la Monumental Monterrey “Lorenzo Garza” celebrará este viernes a lo grande una noche de tradiciones mexicanas donde desde su dorado albero, en punto de las 20:00 horas dará inicio la fiesta con una exhibición de suertes charras, gallos de pelea y caballos bailadores previo a la celebración de la Corrida Charra por las Tradiciones.

La magia y el folclor en una majestuosa conjunción con sentimiento mexicano, será el preámbulo de la gran corrida de toros que iniciará en punto de las 20:30 horas, con la participación del fino rejoneador potosino Jorge Hernández Gárate. El artista del toreo a pie Fermín Rivera, el regiomontano Juan Fernando, el rey del temple, Juan Pablo Sánchez, la queretana Paola San Román, el huracán de Morelia Isaac Fonseca y el valiente torero hidrocálido Leo Valadez quienes lidiarán un muy bien presentado encierro de siete toros de la ganadería tapatía de San Pablo, propiedad de don Pablo Leopoldo Martín del Campo.

Los diestros, quienes actuarán a la usanza charra, y que conforman este cartel hacen que luzca por demás interesante y a la altura de una celebración monumental por la variedad de estilos y expresiones del toreo de los que son poseedores, comenzando con el artista potosino del rejoneo, Jorge Hernández Gárate y sus valientes y temerarios caballos toreros. Además, en la lidia ordinaria, abrirá plaza el espigado y también torero potosino Fermín Rivera quien es dueño de una de las expresiones más clásicas del toreo mexicano. Como tercer espada y por orden de antigüedad, “el ciclón regiomontano”, Juan Fernando, quien por ser el único diestro local en ésta corrida, se encuentra obligado a ligar su tercer triunfo consecutivo en este coso.

Con ellos y como cuarto espada en el cartel actuará el experimentado diestro hidrocálido y dueño de un temple extraordinario, Juan Pablo Sánchez, quien es garantía de toda entrega y pasión en toda plaza donde se presenta. Con ellos y como quinto espada, debutará en esta plaza, la torera queretana Paola San Román, quien el año pasado hizo historia en la Monumental de Aguascalientes al convertirse en la primera torera en indultar un toro en aquella plaza.

La magia, el arte y la temeridad del hidrocálido Leo Valadez, brotará de su quehacer torero en el sexto toro que le toque en turno. En tanto que el diestro moreliano Isaac Fonseca cerrará el cartel de esta esperando repetir el triunfo de su última actuación en el coso local luego de una valerosa y entregada faena que le permitió salir por la puerta grande.

Para ellos, la empresa ha dispuesto de un arrogante y fino encierro de la prestigiada ganadería tapatía de San Pablo, propiedad de don Pablo Leopoldo Martín del Campo lo que se traduce en una garantía para el público y los toreros por la bravura, nobleza y acometitividad que distinguen a sus ejemplares.

Los boletos para presenciar esta sensacional corrida, se podrán adquirir durante todo este viernes en las taquillas de la plaza y para evitar las largas filas que normalmente aparecen en las horas previas a la corrida, sus boletos los puede adquirir en la plataforma de Superboletos.com.

