Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_18_at_5_56_11_PM_babec6cd92
Tamaulipas

Recuerdan a menor que inspiró creación de centro educativo

Su vida, aunque corta, inspiró a crear el Cerac hace 26 años, para que él y otras personas con discapacidad pudieran estudiar y aprender a desarrollarse

  • 18
  • Diciembre
    2025

El patio del Centro Educativo y de Rehabilitación, Cerac, es dominado por un mural en el que aparece un niño en silla de ruedas. 

Se trata de Javi, Héctor Javier Gutiérrez Luján, quien vivió hasta los 11 años de edad, y este mes se cumplen 20 años de su fallecimiento. 

Su vida, aunque corta, inspiró a crear el Cerac hace 26 años, para que él y otras personas con discapacidad pudieran estudiar y aprender a desarrollarse en todos los ámbitos, con atención especializada y gratuita.

El mural fue inaugurado este miércoles en el 20 aniversario luctuoso de Javi, pues aunque falleció, el Cerac sigue vivo en su memoria. 

Su tía, Alma Rosa Luján, presidenta del patronato del Cerac, explicó que el mural fue creado por el artista Roberto Jasso, como parte de un proyecto de la Red de Agentes Culturales Comunitarios del Norte, cuyos integrantes acudieron a la inauguración.

“La persona que aparece es el niño por el que se fundó el centro en 1999, era mi sobrino Javi, Héctor Javier Gutiérrez Luján. Mi sobrino vivió nada más 11 años, pero dentro de esos 11 años logró mucho, y en esos 11 años nosotros nos sentimos muy honrados de haberlo conocido y de que formara parte de nuestra familia”, expresó.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 5.56.11 PM (1).jpeg

El niño tenía parálisis cerebral espástica, una condición muy difícil, y cuando tenía seis años de edad su madre falleció, justo después de crear el Cerac, por lo que la hermana, Alma Rosa Luján, continuó con el Cerac y con la atención a su sobrino, quien vivió con alegría y con ganas de aprender.

Luján dijo que ver su rostro en el mural la impulsa y motiva para continuar su trabajo en favor de las personas con discapacidad y sus familias.

“Todos contribuimos en el desarrollo de él de alguna o de otra manera, pero esto que estamos haciendo a mi me llena de mucha alegría porque algo tan trágico que pasó hoy lo estamos plasmando en un rostro que identifica que la condición no importa.

“El amor te hace vencer cualquier obstáculo y esa es la manera correcta de enfrentar la condición especial”, mencionó.

Además de inaugurar el mural, también se realizó una posada navideña para las y los más de 60 estudiantes del plantel y sus familias, así como la graduación de seis alumnos de Educación Primaria.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cancha_david_de_la_pena_javier_aquino_4751d0e4c2
Impulsan deporte en Santiago con nueva cancha de fútbol 7
EH_CONTEXTO_13_67f1987dae
Se mantiene saldo positivo tras explosiones en Doctor Coss
EH_UNA_FOTO_2025_12_19_T093434_874_2b183b5448
Rehabilitarán carretera a Bustamante-Tamaulipas
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_petroleo_dc22076c6d
Envía México 80,000 barriles de combustible a Cuba como apoyo
Quien_era_Vivian_Polania_Jueza_hallada_muerta_junto_a_su_bebe_008a14a626
¿Quién era Vivian Polanía? Jueza hallada muerta junto a su bebé
G7_Sx_ee_Wk_AACX_5_P_f7a359af14
Se suma Héctor Moreno al Juego de Leyendas tras retiro
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
Entregan_a_La_Manchas_perrita_maratonista_para_su_adopcion_a64fdbf339
Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción
rob_reiner_esposa_muerte_626484c2b9
Revelan causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa
publicidad
×