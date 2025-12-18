Recuerdan a menor que inspiró creación de centro educativo

El patio del Centro Educativo y de Rehabilitación, Cerac, es dominado por un mural en el que aparece un niño en silla de ruedas.

Se trata de Javi, Héctor Javier Gutiérrez Luján, quien vivió hasta los 11 años de edad, y este mes se cumplen 20 años de su fallecimiento.

Su vida, aunque corta, inspiró a crear el Cerac hace 26 años, para que él y otras personas con discapacidad pudieran estudiar y aprender a desarrollarse en todos los ámbitos, con atención especializada y gratuita.

El mural fue inaugurado este miércoles en el 20 aniversario luctuoso de Javi, pues aunque falleció, el Cerac sigue vivo en su memoria.

Su tía, Alma Rosa Luján, presidenta del patronato del Cerac, explicó que el mural fue creado por el artista Roberto Jasso, como parte de un proyecto de la Red de Agentes Culturales Comunitarios del Norte, cuyos integrantes acudieron a la inauguración.

“La persona que aparece es el niño por el que se fundó el centro en 1999, era mi sobrino Javi, Héctor Javier Gutiérrez Luján. Mi sobrino vivió nada más 11 años, pero dentro de esos 11 años logró mucho, y en esos 11 años nosotros nos sentimos muy honrados de haberlo conocido y de que formara parte de nuestra familia”, expresó.

El niño tenía parálisis cerebral espástica, una condición muy difícil, y cuando tenía seis años de edad su madre falleció, justo después de crear el Cerac, por lo que la hermana, Alma Rosa Luján, continuó con el Cerac y con la atención a su sobrino, quien vivió con alegría y con ganas de aprender.

Luján dijo que ver su rostro en el mural la impulsa y motiva para continuar su trabajo en favor de las personas con discapacidad y sus familias.

“Todos contribuimos en el desarrollo de él de alguna o de otra manera, pero esto que estamos haciendo a mi me llena de mucha alegría porque algo tan trágico que pasó hoy lo estamos plasmando en un rostro que identifica que la condición no importa. “El amor te hace vencer cualquier obstáculo y esa es la manera correcta de enfrentar la condición especial”, mencionó.

Además de inaugurar el mural, también se realizó una posada navideña para las y los más de 60 estudiantes del plantel y sus familias, así como la graduación de seis alumnos de Educación Primaria.

