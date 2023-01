Estos serán los rivales de Tigres y Rayados en Leagues Cup

Este viernes se dio a conocer el grupo al que pertenecerán los Tigres y Rayados en la nueva edición del Leagues Cup 2023.



Tigres quedó en el grupo 1 de la región oeste. Los auriazules jugarán contra el Portland Timbres y el San Jose Earthquakes, ambos clubes de la MLS.

Mientras que los Rayados quedaron en el grupo número 2 de la región oeste, en donde se encuentran también el Real Salt Lake y Seattle Sounders FC.

¡Ya tenemos rivales para la @LeaguesCup 2023! 💥🏆



See you soon 👋🏼🔜 @SoundersFC & @realsaltlake ⚽



🇫🇮𝗔𝗥𝗥𝗜𝗕𝗔 𝗘𝗟 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗘𝗥𝗥𝗘𝗬🇫🇮