FIFA presenta 'Illuminate', cuarto tema oficial del Mundial 2026

La cuenta regresiva rumbo al Mundial de 2026 continúa sumando música y diversidad cultural. Este viernes, las cantantes Jessie Reyez y Elyanna lanzaron “Illuminate”, el cuarto sencillo oficial del álbum musical de la Copa Mundial de la FIFA.

La colaboración entre la artista canadiense y la cantante palestino-chilena mezcla sonidos de R&B, pop e influencias del Medio Oriente, en una propuesta que busca reflejar el carácter multicultural del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Jessie Reyez and Elyanna fuse sound and culture with Illuminate, the fourth single from the Official FIFA World Cup 2026™ Album 🏆🎶



⚽️ New single from the Official FIFA World Cup 2026™ Album brings energy and cultural rhythms to illuminate fans around the world

⚽️ In a mix of… pic.twitter.com/0upq6eboj7 — FIFA Media (@fifamedia) May 8, 2026

La FIFA informó que el nuevo sencillo fue publicado por SALXCO UAM y Def Jam Recordings, con producción de Cirkut, reconocido productor ganador de varios premios Grammy.

En un comunicado, el organismo explicó que “Illuminate” forma parte de la construcción sonora del álbum oficial del Mundial 2026, el cual pretende representar las distintas culturas y estilos musicales de los países anfitriones.

Según la FIFA, el proyecto busca “rendir homenaje a los sonidos globales de la escena musical latina, caribeña y mundial”.

Un encuentro intercultural rumbo al Mundial

La organización destacó que la colaboración entre Jessie Reyez y Elyanna representa “un poderoso punto de encuentro intercultural” al unir diferentes estilos, idiomas y raíces musicales ante una audiencia internacional.

Además, señaló que la canción busca transmitir la energía y emoción que rodean a la máxima competencia del futbol mundial.

“Illuminate” llega después del lanzamiento de otros sencillos que forman parte del álbum oficial, como “Lighter”, de Jelly Roll y Carín León; “Por Ella”, interpretada por Los Ángeles Azules y Belinda; y “Echo”, colaboración entre Daddy Yankee y Shenseea.

Jessie Reyez donará ganancias

Uno de los aspectos que más llamó la atención tras el lanzamiento fue el anuncio de que Jessie Reyez destinará sus honorarios obtenidos por “Illuminate” a distintas causas benéficas.

Por su parte, Elyanna también expresó su intención de apoyar iniciativas solidarias relacionadas con el Mundial y proyectos sociales vinculados al evento deportivo.

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