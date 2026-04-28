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Ojeda aporta grabación clave en juicio por muerte de Maradona

El tribunal incorporó un audio completo de una reunión médica que definió el tratamiento domiciliario del exfutbolista, prueba presentada por la expareja

  • 28
  • Abril
    2026

Verónica Ojeda, expareja de Diego Armando Maradona y madre de su hijo menor, presentó una nueva prueba en el juicio por la muerte del astro argentino: la grabación completa de una reunión clave en la que se decidió el tipo de atención médica que recibiría tras su internación.

El material fue incorporado este martes durante la quinta audiencia del proceso judicial que investiga la responsabilidad de siete profesionales de la salud acusados de homicidio simple con dolo eventual.

La reunión tuvo lugar antes de que Maradona fuera trasladado a una vivienda en las afueras de Buenos Aires, donde permaneció bajo cuidados domiciliarios hasta su muerte el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años.

En ese encuentro participaron médicos, abogados y familiares, y se definió continuar con el tratamiento fuera del hospital, una decisión que hoy es considerada clave en el proceso judicial.

Una grabación más larga de lo conocido

Durante la audiencia, Ojeda reveló que también grabó la reunión y que su versión del audio es más extensa que la presentada previamente en el juicio anulado en mayo de 2025, el cual duraba una hora.

Según su testimonio, su grabación tiene una duración de una hora y 45 minutos, lo que plantea la posibilidad de que la evidencia anterior estuviera incompleta o editada.

“Las grabaciones no coinciden”, señaló Ojeda ante el tribunal.

La Fiscalía y la querella solicitaron que el audio completo sea incorporado al expediente, mientras que la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales acusados, se opuso a su admisión.

Tras la discusión, el tribunal decidió aceptar la prueba, al considerar que podría ser relevante para esclarecer los hechos y verificar la integridad del material previamente presentado.

El juez Alberto Gaig incluso propuso realizar una comparación entre ambas grabaciones en la próxima audiencia.

Acusados en el caso Maradona

Además de Luque, están siendo juzgados la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

Todos enfrentan cargos por su presunta responsabilidad en el fallecimiento del exfutbolista durante su atención domiciliaria.


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