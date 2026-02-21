Podcast
636669470_1391284922797951_6108522849458245399_n_737a5b2fbe
Deportes

Después de dos años, el fútbol regresa a Palestina

En medio de una auténtica zona de guerra, se despejó este pequeño campo para que el Al-Shati y el Ittihad Beit Hanoun disputen el primer amistoso en dos años

  • 21
  • Febrero
    2026

Muchas veces, cuando el panorama no es el mejor, el deporte logra que las personas logren sanar sus heridas o escapar de la realidad durante unos momentos. Una de las regiones más golpeadas del mundo durante estos años ha sido Palestina, que encontró en el fútbol una forma de volver a sentir la cotidinaneidad.

Gente de la Federación Palestina de Fútbol y clubes locales decidieron ponerse manos a la obra y justo en medio de una zona que fue bombardeada, quitaron escombros de un edificio derribado para despejar una cancha para disputar un partido amistoso.

En medio de una auténtica zona de guerra, se despejó este pequeño campo de pasto sintético que fue acondicionado lo más posible para que el Al-Shati y el Ittihad Beit Hanoun disputen el primer partido amistoso en este territorio en más de dos años.

Aproximadamente unas 100 personas se acercaron el pasado 15 de febrero para ver el encuentro; algunos entre escombros, otros más cerca del campo, pero todos unidos por el amor al deporte y el anhelo de sentirse "normales" nuevamente.

Jugadores de ambos clubes compartieron sus sensaciones de volver a jugar y coincidieron en que este tipo de acciones son un auténtico oasis no solo para ellos, sino para quienes vivieron el encuentro, pues por un momento pudieron olvidarse de la complicada situación que aqueja a la Franja de Gaza.

Aunque el resultado es lo menos importante, el Ittihad Beit Hanoun se llevó la victoria por 4-1 en este partido que quedará como un nuevo capítulo en que el balompié llevó esperanza a la gente.


Comentarios

Etiquetas:
