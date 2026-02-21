Podcast
Tamaulipas

Diputado Adrián Oseguera aseguró que recorrerá todo Tamaulipas

Insistió en que su responsabilidad es desempeñar un papel activo como legislador federal y adelantó que trabaja en una iniciativa para dar mayor flexibilidad

A fin de constatar personalmente la situación en materia de seguridad y, al mismo tiempo, resaltar las bondades, tradiciones y atractivos de cada región, el diputado federal Adrián Oseguera Kernión anunció que iniciará una serie de recorridos por los 43 municipios de Tamaulipas.

Durante un encuentro con medios de comunicación en Ciudad Madero, el legislador sostuvo que su intención es contribuir a mejorar la percepción nacional del estado, al señalar que en otras entidades aún prevalece una visión negativa en materia de seguridad. 

Explicó que documentará en video la riqueza cultural, natural y turística de municipios como Gómez Farías, Jaumave, Palmillas, Tula, González, entre otros, destacando que “Tamaulipas tiene mucho que presumir”, aunque reconoció que existen municipios con problemáticas que deben atenderse.

Cuestionado sobre si estos recorridos podrían interpretarse como actos anticipados de campaña, rechazó tal señalamiento y aseguró que su labor se limita a difundir la cultura y tradiciones del estado, además de cumplir con su responsabilidad como representante popular, "No es tiempo de hablar de aspiraciones", puntualizó.

En ese sentido, al ser interrogado sobre un eventual interés en contender por la gubernatura de Tamaulipas, Oseguera Kernion indicó que actualmente su prioridad es desempeñar un buen papel como legislador federal y que cualquier decisión futura dependerá de las circunstancias políticas y los tiempos electorales, por lo que consideró imprudente adelantar posturas.

Respecto a su partido, Morena, afirmó que continúa trabajando en el fortalecimiento interno mediante la integración de comités seccionales y la promoción de la agenda legislativa, al tiempo que reiteró su respaldo a los gobiernos emanados de esa fuerza política.

Dijo que, como secretario de la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara de Diputados, mantendrá cercanía con autoridades municipales y estatales para atender problemáticas existentes, sin entrar en confrontaciones políticas.

Insistió en que su responsabilidad actual es desempeñar un papel activo como legislador federal y adelantó que trabaja en una iniciativa para dar mayor flexibilidad al uso de recursos federales del Ramo 33, con el fin de que estados y municipios puedan destinarlos no sólo a obra nueva, sino también a rehabilitación de infraestructura básica.


